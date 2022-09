Drohnen sind in War Thunder nun verfügbar XBU MrHyde am Fr, 16.09.2022, 14:45 Uhr

Gaijin Entertainment informiert, dass das Update "Drone Age" für das Online-Fahrzeugkampf-Actionspiel War Thunder bereits für die Spieler verfügbar ist. Es erweitert die Palette der verfügbaren Waffensysteme aus verschiedenen Epochen: Aufklärungs- und Kampfdrohnen (die russische Orion, chinesische Wing Loong 1 und die amerikanische MQ-1) machen moderne Schlachten noch realistischer, und die legendäre Su-25 und Mirage 2000 zeigen, wozu Flugzeuge in der Lage sind. Dutzende neuer Kampffahrzeuge sind im Spiel hinzugekommen, darunter ein neuer Forschungsbaum für chinesische Hubschrauber, israelische Varianten der Panzer M48 und M60, der türkische Kampfhubschrauber T129 ATAK und der südafrikanische Rooivalk Mk1F CSH, das italienische Dreadnought-Schlachtschiff Andrea Doria, zwei neue Karten - "Golden Bay" und "Pradesh", neue visuelle Effekte für die Fahrzeugzerstörung und vieles mehr.



Die Geschichte der chinesischen Kampfhubschrauber lässt sich nun in War Thunder nacherleben, wenn man sich durch die verschiedenen Modelle arbeitet. Zunächst passten die chinesischen Konstrukteure importierte Modelle an, wie die SA.342L Gazelle. Der erste vollständig in China gebaute Kampfhubschrauber war der Z-9WA, der nach dem Vorbild des französischen Dauphin entwickelt wurde. Dies führte zu noch mehr eigenen Projekten wie dem leichten Aufklärungshubschrauber Z-11WA oder dem sehr erfolgreichen Z-19. Schließlich wurde unter Beteiligung von Spezialisten des russischen Konstruktionsbüros Kamov ein vollwertiger schwerer Kampfhubschrauber Z-10 entwickelt.



Die Mirage 2000C-S5 ist der neue Top-Jet, der die Herzen der Piloten erobern wird, die gerne Frankreich spielen. Die ikonischen Deltatragflächen, die hervorragenden Flugeigenschaften und die starke Bewaffnung machen die Maschine zu einem würdigen Konkurrenten für andere Jagdflugzeuge der vierten Generation. Die Mirage 2000 der Französischen Luftstreitkräfte wurde in den 90er Jahren in vielen Konflikten eingesetzt, vom Golfkrieg bis zu den Operationen der Alliierten in Afghanistan. Das Flugzeug wird auch von Ägypten, Indien, Griechenland, Katar, Brasilien, Peru und anderen Ländern eingesetzt.



Die neue Karte "Golden Bay" für Seeschlachten wurde auf der Grundlage der Küste von San Francisco mit der unverkennbaren Kulisse einer malerischen Brücke über die Meerenge erstellt. Die Küstenlinie ist von der Landschaft der Gegenden östlich der Bucht inspiriert, wo kleine Städte, grüne Hügel und Berge aufeinandertreffen. Und der Schauplatz "Pradesh" (in Hindi bedeutet dies "Region") ist für Boden- und Luftkämpfe konzipiert und bildet die Ausläufer des Himalaya an der Grenze zwischen Indien und Pakistan nach. Hier wechseln sich grasbewachsene Hügel und bewaldete Berge mit Feuchtwiesen und Buschland ab.



In den Land- und Seeschlachten wurden prozedural generierte Effekte für den Einschlag von Granaten auf Panzerung hinzugefügt, die das Kaliber und den Typ des Geschosses berücksichtigen - aus den Löchern in der Panzerung schlagen nun Rauch und Flammen. Die Simulation von Panzerexplosionen wurde verbessert, und Laufräder können nun von explodierenden Fahrzeugen wegfliegen und mit anderen Objekten auf dem Schlachtfeld kollidieren. Darüber hinaus werden jetzt hochwertige Modelle von Granaten und Raketen in der Kill-Kamera und im Schutzanalyse-Menü verwendet. Der Spieler kann nun besser erkennen, wie genau das gegnerische Fahrzeug (oder das eigene) getroffen wurde, und kann sich besser auf die bevorstehenden Gefechte vorbereiten.

Quelle: Gaijin Entertainment