Dritte Season von Rainbow Six Siege Year 6 gestartet XBU MrHyde am Mi, 08.09.2021, 14:45 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass Crystal Guard, die dritte Season von Tom Clancy's Rainbow Six Siege Year 6, jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC verfügbar ist. Die neue Season bringt neue Inhalte, wie den neuen kroatischen Operator Osa und der Überarbeitung der Karten "Bank", "Küste" und "Clubhaus“. Außerdem können Rainbow Six Siege und Crystal Guard vom 9. bis 12. September kostenlos gespielt werden.



In Crystal Guard werden die Spieler eine brandneue Angreiferin entdecken: Osa, ausgestattet mit dem Talon-8-Schild, einem entfaltbaren, transparenten Schild, den sie bei sich tragen kann. Osa ist mit einer 556xi oder einer PDW9 als Primärwaffe und einer PMM als Sekundärwaffe ausgerüstet. Zusätzlich zum neuen Operator werden die Spieler Zugang zu den überarbeiteten Karten Küste, Bank und Clubhaus haben. Diese Karten haben einige Änderungen erfahren - wie geschlossene Fenster, neue Gassen, mehr zerstörbare Gegenstände, optimierte Platzierung von Bomben und mehr. Außerdem wurden, neben anderen Updates, Verbesserungen an den folgenden Operatoren vorgenommen: Finka, Sledge, Glaz, Iana, Twitch, IQ, Mute und Fuze.

Quelle: Ubisoft