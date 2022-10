Dragon Ball Z: Kakarot erscheint im Januar für Next-Gen XBU MrHyde am Do, 06.10.2022, 17:00 Uhr

Bandai Namco Europe kündigt mit einem neuen Trailer an, dass Dragon Ball Z: Kakarot am 13. Januar 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. Die Next-Gen-Versionen haben schnellere Ladezeiten, flüssigeres Gameplay mit bis zu 60 FPS und einen höheren Detailgrad für ausgeprägte Immersion.



Spielerinnen und Spieler können ab sofort die physischen Next-Gen-Versionen von DRAGON BALL Z: KAKAROT in der Standard Edition bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Die Standard Edition enthält das Base Game. Zum Release des Titels wird digital zusätzlich eine Deluxe und eine Legendary Edition erhältlich sein. Auch das in-game Kartenspiel Card Warriors wird für die Next-Gen-Versionen verfügbar sein und als Offline-Version für den Single-Player-Modus implementiert.

Quelle: BandaiNamco