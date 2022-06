Dragon Age 4 hat jetzt einen Namen XBU TNT2808 am Mo, 06.06.2022, 10:00 Uhr

Electronic Arts hat kürzlich Dragon Age: Dreadwolf angekündigt. Der nächste Teil der beliebten Rollenspiel-Reihe soll nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, dafür sollen neue Informationen zum Spiel folgen. Und immerhin gibt es ein neues Logo für euch:

Im Mittelpunkt der Geschichte von Dragon Age: Dreadwolf stehen erneut die Spieler:innen, doch hinter dem namensgebenden Titel "Dreadwolf" verbirgt sich Antagonist Solas, der Schreckenswolf. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk – oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler:innen retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

Quelle: Electronic Arts