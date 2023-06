Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons hat einen Releasetermin XBU MrHyde am So, 04.06.2023, 16:00 Uhr

Bisher war nur bekannt, dass Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons in diesem Jahr erscheinen soll, nun gibt es einen Termin: Am 27. Juli wird das Kampfspiel von Secret Base und Modus Games erhältlich sein.



Der Titel erscheint digital für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4. Hier ist der Release Date Trailer zur Meldung:

Quelle: Modus Games