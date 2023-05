Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erscheint im Sommer XBU MrHyde am Fr, 05.05.2023, 16:15 Uhr

Modus Games und Entwickler Secret Base kündigen Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons an. In diesem vom Klassiker Double Dragon inspirierten Beat ‘em up mit Rogue-Elementen arbeiten zwei Kämpfer in Tag-Teams zusammen und garantieren wiederkehrenden, hochmodernen Spielspaß. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erscheint in diesem Sommer für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 und haucht der kultigen Franchise neues Leben ein.



New York City im Jahr 199X: Die Stadt wurde in einem Atomkrieg verwüstet. Die Bürger kämpfen ums Überleben, während auf den Straßen Aufstände, Verbrechen und Chaos wüten. Kriminelle Banden terrorisieren die Bewohner der Ruinen in ihrem Kampf und die Vorherrschaft. Die jungen Billy und Jimmy Lee haben die Nase voll und beschließen, die Banden aus der Stadt zu vertreiben.



In Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons können Spieler nahtlos in Tag-Teams spielen und mit den 13 einzigartigen spielbaren Charakteren im Spiel vielfältige Strategien für einschlagende Kombos, Abwehr- und Angriffs-Moves einsetzen.



Die Kultfiguren Billy und Jimmy Lee werden von Marian, jetzt eine eigenständige, bewaffnete Fernkämpferin, und dem Neuzugang Onkel Matin, einem Kraftpaket mit Schutzschild, begleitet. Kämpfe als klassisches Lee-Duo im Tag-Team oder setze andere Figuren ein. Im lokalen Zweispieler-Koop vervierfacht sich die Action, während du mit einem Freund die Banden von den Straßen vertreibst.



Mit der dynamischen Missionsauswahl eröffnen sich endlose Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Die Reihenfolge, in der du deine Missionen auswählst, wirkt sich auf die Missionslänge, Anzahl der Gegner und den Schwierigkeitsgrad aus. Spieler haben die Auswahl zwischen Missionen in den verschiedenen Stadtbezirken. Sie verfolgen die Anführer von vier tödlichen Banden durch einzigartige Szenarien voller Nahkampfwaffen, fanatischer Bandenmitglieder und abwechslungsreicher Umgebungen, die für nächtelange Kämpfe perfekt geeignet sind.



Verdiene Geld, indem du deine Gegner mit einem Spezial-Move KO schlägst. Mit Crowd-Control-Moves, mit denen mehrere Gegner gleichzeitig KO geschlagen werden, kannst du Gesundheitsboosts verdienen. Am Ende jedes Szenarios kannst du mit dem Geld starke Upgrades für deine gewünschten Figuren freischalten oder das Geld auch sparen. Experimentiere mit unterschiedlichen Tag-Teams, probiere mit Upgrades verschiedene Builds deiner Kämpfer aus und ändere die Reihenfolge, in der sie die finsteren Bandenführer der Stadt herausfordern.



Solltest du in einer Sitzung besiegt werden, kannst du mit deinem restlichen Geld Tokens freischalten, um zwischen Sitzungen zusätzliche Figuren und Boni freizuschalten. So dient jeder Kampf einem Zweck. Du kannst dir aber auch überlegen, ob du mit dem Token nicht ein Weiterspielen kaufen möchtest, um einen vielversprechenden Bandenkampf weiter auszufechten.



Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons erinnert an die klassische Ästhetik mit frischer Pixel-Art-Optik, die die bekannten Helden und Schurken wiedererkennbar in neuer Form wiedergibt. Und der packende Soundtrack macht die Spieler bereit für den nächsten Kampf. Mit freischaltbaren Boni, einstellbaren Schwierigkeitsgraden, wahlweisem Permatod und Unendlichkeitsmodi ist Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons eine robuste Neuauflage der bekannten Seiten-Scroll-Action der Serie. Online-Koop ist nach der Erstveröffentlichung als Update im Laufe des Jahres geplant.

Quelle: Modus Games