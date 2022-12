Dotnot präsentiert Banishers: Ghosts of New Eden XBU ringdrossel am Mo, 12.12.2022, 11:00 Uhr

Don't Nod hat gemeinsam mit Focus Entertainment auf den Game Awards ein neues Action RPG mit einem brandneuen Trailer vorgestellt. Es handelt sich dabei um Banishers: Ghosts of New Eden. In der Rolle von zwei Geisterjägern übernimmt der Spieler die Aufgabe im Jahre 1695 den Spuk zurück ins Jenseits zu verbannen. Hierbei sind wie in traditionellen Don't Nod Spielen (Life is Strange, Remember me) erneut die Entscheidungen des Spielers besonders wichtig.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Switch und PC

Quelle: Don't Nod