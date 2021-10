Doctor Who: The Edge of Reality nähert sich XBU TNT2808 am Fr, 08.10.2021, 10:30 Uhr

In weniger als einer Woche erscheint Doctor Who: The Edge of Reality für aktuelle Konsolen und den PC. Ab dem 14. Oktober erwarten euch verrückte Abenteuer - die ihr heute auch schon in einem Gameplay Reveal-Trailer erahnen könnt.

Freut euch auf ein First-Person Sci-Fi-Abenteuer mit Fokus auf Geschichte, Rätsel und Erkundung. Die Geschichte erweitert die des VR-Abenteuers Doctor Who: The Edge of Time. Angeleitet werdet ihr von dem dreizehnten (Jodie Whittakter) und zehnten Doktor (David Tennant).

Euch gegenüber steht ein ganz neuer Feind und neue Umgebungen, euch erwarten Easter Eggs aus der TV-Serie und ihr trefft auf einen Realitätsvirus und altbekannte Feinde wie Daleks, Weinende Engel und Cybermen.

Das Spiel erscheint am 14. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch und PC.

Quelle: Maze Theory