Doctor Who landet in der Tardis auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Fr, 15.10.2021, 11:45 Uhr

Wibbly wobbly, timey wimey-stuff erwartet uns seit gestern auf der Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation-Konsolen und auf dem PC - denn Doctor Who: The Edge of Reality ist gelandet. Packt den Schallschraubendreher und folgt Jodie Whittaker und David Tennant auf ein Abenteuer.

Das erwartet euch unter anderem:

Vernichtet den schadenanrichtenden " Realitätsvirus ", der das Universum durch "Zeitglitches" bedroht, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verzerren

", der das Universum durch "Zeitglitches" bedroht, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verzerren Erkundet neue Umgebungen wie das " Chaosversum ", ein korruptes Alternativuniversum, mit neuen Abenteuern, Begegnungen und Gefahren

", ein korruptes Alternativuniversum, mit neuen Abenteuern, Begegnungen und Gefahren Vollgepackt mit Easter Eggs die Fans überraschen und erfreuen

die Fans überraschen und erfreuen Digitale Deluxe Edition die Fans zusätzliche Inhalte bietet, inklusive zusätzlicher Schallschraubendreher, die von früheren Inkarnationen des Doctors genutzt wurde

Doctor Who: The Edge of Reality ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und PC zu einem Preis von 24.99 € für die Standard Edition und 29.99 € für die digitale Deluxe Edition erhältlich. Der Nintendo Switch-Launch wurde neu auf den 21. Oktober gelegt, um finale Tests abzuschließen.

Quelle: Maze Theory