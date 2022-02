Diverse Neuigkeiten zu Fallout 76 XBU MrHyde am Mo, 21.02.2022, 17:30 Uhr

Freut euch auf Bonus-Challenges und Saison-Belohnungen, ein Fastnacht-Event sowie das neue "Angreifer aus dem All"-Entwicklervideo zum Spiel Fallout 76. Hier sind alle wichtigen Infos zu den Updates und neuen Inhalten:



Angreifer aus dem All-Entwicklervideo

Die Aliens sind auf dem Weg nach Appalachia, um unsere Gehirnwellen zu extrahieren! Als erste (und letzte) Linie der Verteidigung empfehlen wir allen Ödländern, dass sie sich für den außerirdischen Überfall bereitmachen, indem sie einen Blick auf unser Angreifer aus dem All-Entwicklervideo werfen. Senior Quest Designer Ellys Tan und Fallout Worlds-Chef Bo Buchanan erzählen dabei allerlei Wissenswertes über die außerirdischen Gegner sowie über die neuen Inhalte, Events und Belohnungen. Das Angreifer aus dem All-Update für Fallout 76, welches PC-Spieler:innen bereits auf dem PTS ausprobieren und uns Feedback dazu schicken konnten, erscheint am 1. März.



Bonus-Challenges und Saison-Belohnungen

Wir haben Anfang dieser Woche eine neue Runde von Bonus-Challenges gestartet, mussten aber eine unserer Wochen-Challenges aufgrund eines Problems entfernen, das den Fortschritt verhinderte. Um das zu kompensieren, werden wir in der nächsten Woche zwei weitere wöchentliche Bonus-Challenges ins Programm aufnehmen. Auf diese Weise verpassen Sie keine S.C.O.R.E. und können als Dankeschön für Ihre Geduld sogar noch etwas dazu verdienen. Die wöchentlichen Bonus-Challenges werden vom 22. Februar bis zum Beginn der Wartungsarbeiten am 1. März verfügbar sein. Mit Beginn der Wartungsarbeiten für das Angreifer aus dem All-Update am 1. März findet Saison 7 in Fallout 76 ihr Ende.



Fastnacht-Event

Haben Sie schon genug von Fastnacht? Wir auch nicht! Egal, ob Sie den Umzug bislang aus Zeitgründen verpasst habt oder ob Sie bereits Ihre tausendste Spritztour nach Helvetia machen – die Fastnachts-Festivitäten gehen weiter bis 18 Uhr MEZ am 22. Februar. Zu diesem Zeitpunkt wird dem Megafaultier endlich eine Atempause gegönnt und die Protektrons wenden sich wieder ihren üblichen Tätigkeiten zu. Davor können Sie also dieses Wochenende noch zu jeder vollen Stunde in Helvetia zu uns stoßen, um mehr Holz ins Feuer zu werfen, sich um Bienenwachsvorräte zu kümmern und so viele Fastnachtsmasken zu sammeln, wie Sie können.

Quelle: BethesdaSoftworks