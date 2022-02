Disney Speedstorm erscheint kostenlos in 2022 XBU MrHyde am Fr, 11.02.2022, 13:30 Uhr

Gameloft arbeitet an einem neuen Free-to-play Game mit dem Titel Disney Speedstorm, welches für Konsolen und PC in 2022 erscheinen soll. Das neue Arcade-Racing Game ist plattformübergreifend spielbar. Die weiteren Infos laut Hersteller:



In dem neuen Game treten die Spieler und Spielerinnen auf atemberaubenden Strecken gegeneinander an. Das herausfordernde Streckendesign ist inspiriert von den Disney und Pixar Filmen. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen für den Sieg ihr gesamtes Können einsetzen. Disney Speedstorm wurde im Rahmen einer Nintendo Direct erstmals präsentiert und im Gameloft Studio Barcelona entwickelt. Wenn es um die Konzeption und Umsetzung von fesselnden Racing Games geht, dann sind die Spiele-Entwickler und -Entwicklerinnen im Studio Barcelona Profis: sie stehen für Gamelofts Asphalt-Franchise.



Disney Speedstorm ist ein auf Wettbewerb ausgerichtetes Racing-Game und die Chassis sind mit legendären Disney und Pixar Helden bzw. Schurken besetzt. Für das neue Game wurde das Fahrerfeld zudem mit einem Twist ausgestattet: Die Helden und Schurken sind jetzt die Highspeedmonster der Straße. Zur Auswahl stehen z.B. Käpt'n Jack Sparrow, Mulan, Micky Maus, Sulley, das Biest – und viele mehr, alle spitzenmäßig ausgerüstet und bereit für die Rennaction. Jeder Racer besitzt einzigartige Fähigkeiten. Die User und Userinnen können diese verbessern und ganz gezielt für ihren Erfolg auf der Strecke einsetzen. Der Spielverlauf kann jederzeit eine dramatische Wendung nehmen.



Die Rennstrecken sind an die einzigartigen Disney und Pixar Welten angelehnt: von den Docks aus Disneys ‚Fluch der Karibik‘, zur Chinesischen Mauer aus ‚Mulan‘ sowie dem Gruselkabinett aus Disney / Pixars ‚Die Monster AG‘ können die Spieler und Spielerinnen diese Welten aus einer neuen, aufregenden Perspektive erleben – speziell ausgerichtet auf Wettrennen. Die Spieler und Spielerinnen können alleine durch actiongeladene Strecken fahren oder Freunde in lokalen und Remote-Multiplayer-Modi herausfordern, denn Disney Speedstorm unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Außerdem reißt die Action nie ab, da es stetig neue Inhalte gibt: neue Disney und Pixar Rennfahrerfiguren werden regelmäßig hinzugefügt und Strecken freigeschaltet, um dem Spiel immer einen neuen, strategischen Pfiff zu geben.



„Für uns ist Disney Speedstorm natürlich ein Traumprojekt! Wir wollen, dass alle Disney und Pixar Fans sich daheim und wohlfühlen, gleichzeitig ist das Spiel einzigartig im Arcade-Racing Game Genre. Unser Ziel war es, die schnellste und herausforderndste Erfahrung für unsere Community zu schaffen und darauf haben wir das Gameplay, die Fähigkeiten der Fahrer und Fahrerinnen sowie das Streckendesign perfekt abgestimmt.“, sagt Alexandru 'Sasha' Adam, VP & Studio Manager bei Gameloft Barcelona. „Wir können es kaum erwarten unser Projekt mit allen Fans da draußen zu teilen.“



„Mit dem Start des Highspeed-Racing Games Disney Speedstorm können sich alle Disney Fans auf ein Vollgas Erlebnis gefasst machen.“, sagt Luigi Priore, VP Disney & Pixar Games. „Gameloft hat einige unserer liebsten Disney und Pixar Figuren in ganz neue Höhen katapultiert und außerdem die einzigartigen Strecken und Fähigkeiten so lustig und humorvoll gestaltet, dass Rennfans bis zum Schluss mitfiebern.“

Quelle: Gameloft SA