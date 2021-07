Diese Woche feiert GTA Online den Unabhängigkeitstag XBU TNT2808 am Sa, 03.07.2021, 14:00 Uhr

Morgen wird in den USA der Unabhängigkeitstag gefeiert - und GTA Online feiert mit. Euch erwarten in dieser Woche fette Boni und hohe Rabatte. Auch thematisch passende Geschenke, etwa der USA-Fallschirmrucksack, sind dabei.

Dreht ihr im Diamond Casino & Resort zudem am Glücksrad, könnte der Declasse Hotring Sabre im einzigartigen "Patriot Beer 19"-Design bald euch gehören. Was es noch so in dieser Woche gibt? Entnehmt die Highlights der Mitteilung:

Dreifache GTA$ & RP in Stockpile und mobilen Operationen

in Stockpile und mobilen Operationen Doppelte GTA & RP beim Finden von Schatztruhen und versteckten Paketen auf Cayo Perico und unter Wasser

beim Finden von Schatztruhen und versteckten Paketen auf Cayo Perico und unter Wasser Das BCTR-T-Shirt kostenlos fürs Einloggen

fürs Einloggen Der USA-Fallschirmrucksack ist kostenlos bei Ammu-Nation erhältlich

bei Ammu-Nation erhältlich Spezielle Belohnungen in Konkurrenzkämpfen , wie einen Pißwasser-, Benedict-, Patriot- und Supa Wet-Bierhelm oder das Freudensstatue-T-Shirt

, wie einen Pißwasser-, Benedict-, Patriot- und Supa Wet-Bierhelm oder das Freudensstatue-T-Shirt Der Declasse Hotring Sabre im einzigartigen "Patriot Beer 19"-Design ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

im einzigartigen "Patriot Beer 19"-Design ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad 50 % Rabatt auf Spezialgegenstände zum Unabhängigkeitstag wie die Western Sovereign, das Feuerwerkabschussgerät, den patriotischen Fallschirm und mehr

auf Spezialgegenstände zum Unabhängigkeitstag wie die Western Sovereign, das Feuerwerkabschussgerät, den patriotischen Fallschirm und mehr 40 % Rabatt auf die mobile Kommandozentrale sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf die mobile Kommandozentrale sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen 50 % Rabatt auf Bunker und zugehörige Renovierungen und Anpassungen

auf Bunker und zugehörige Renovierungen und Anpassungen 25 % Rabatt auf das ausrangierte U-Boot Kosatka sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen

auf das ausrangierte U-Boot Kosatka sowie zugehörige Verbesserungen und Anpassungen Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge wie den Vapid Winky, den MTL-Feuerwehrwagen, den Kampf-Heli Nagasaki Buzzard und mehr

wie den Vapid Winky, den MTL-Feuerwehrwagen, den Kampf-Heli Nagasaki Buzzard und mehr Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 % auf den Dinka Sugoi

Quelle: RockstarGames