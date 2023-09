Diese heiß begehrten Games erscheinen noch in diesem Jahr XBU MrHyde am Do, 28.09.2023, 12:30 Uhr

Das Kalenderjahr 2023 neigt sich tatsächlich langsam dem Ende zu und die Welt der Videospiele hat sich in den letzten Monaten an einigen Top-Releases erfreuen können. Allerdings halten die kommenden Monate immer noch einige Highlights bereit, auf die sich viele Gamer sehr freuen. Dazu gehören Titel wie Cities: Skylines 2 oder Call of Duty Modern Warfare 3. Auch Stronghold: Definitive Edition oder das neue Herr der Ringe Spiel werden sehnlichst erwartet.

Cities: Skylines 2 – wie man eine Stadt von Grund auf plant und baut

Bereits der Vorgänger von Cities: Skylines 2 erfreute sich an großer Beliebtheit und aufgrund der Tatsache, dass Teil 2 am 24. Oktober 2023 erscheinen soll, ist auch Teil 1 derzeit wieder in aller Munde. Viele Twitch-Gamer spielen den ersten Teil noch einmal nach und sehen dies als Vorbereitung auf Teil 2. Dieser soll für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen.

Das Aufbaustrategiespiel des Entwicklers Colossal Order ist eine Städtebau-Simulation mit fast unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten. Der Spieler hat die Aufgabe, eine neue Stadt aus dem Boden zu stampfen. Dabei ist er dafür verantwortlich, die Wirtschaft zu stärken, genügend Wohnraum zu schaffen und natürlich dürfen auch Entertainment-Angebote auf keinen Fall fehlen.

Cities: Skylines 2 ermöglicht es dem Spieler, seine Wunschstadt zu errichten, doch auf dem Weg dorthin wird er mit einigen Hindernissen konfrontiert. Denn es wird klar, dass es nicht einfach ist, die perfekte Stadt zu entwerfen.

Der Herr der Ringe: Return to Moria – hier kommen Lord of the Rings Fans voll auf ihre Kosten

Die Herr der Ringe Fans haben kürzlich nicht nur eine qualitative Serie auf Amazon geboten bekommen. Auch die Nachricht um die neuen Filme hat einen großen Hype mit sich gebracht. Gamingfans kommen zudem ab dem 24. Oktober 2023 in den Genuss des neuen Spiels Der Herr der Ringe: Return to Moria.

Das Action-Adventure vom Entwickler Free Range Games erscheint für den PC, die PS5 und die Herr der Ringe Fans können das neue Spiel auch auf der Xbox Series X/S zocken. Die Besitzer der Xbox müssen sich in Erwartung auf die News aber bis zum 1. Quartal 2024 gedulden, ehe sie das neueste Herr der Ringe Abenteuer spielen können.

Call of Duty Modern Warfare 3: Wenn Gamer virtuell in den Krieg ziehen

Eines der am meisten erwarteten Games dieses Jahres ist Call of Duty Modern Warefare 3. Dieses Spiel erscheint für den PC, die PS5, PS4 sowie die Xbox Series X/S und die Xbox One. Der Early-Access Release war bereits im Dezember des vergangenen Jahres. Der offizielle Release für die eben genannten Plattformen findet am 10. November 2023 statt.

Fans des Ego-Shooters von den Entwicklern Sledgehammer Games dürften an dem Nachfolger zu MW2 eine Menge Freude haben. Hauptgegner in diesem Game sind die Terrororganisation Al-Qatala sowie russische Ultranationalisten. Ursprünglich war dieses Game als Add-on geplant, doch man entschied sich dazu, ein komplettes Videospiel daraus zu machen. Die Fans der Call of Duty Reihe dürfte es freuen.

Avatar – Frontiers of Pandora: Die Welt von Pandora hautnah erleben

Avatar war einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und zog eine ganze Generation in seinen Bann. Dieser Film belebte das 3D-Genre neu und hievte es auf ein vollkommen neues Level. Mit dem zweiten Film und weiteren in der Warteliste bekommen Fans der Avatar-Welt jede Menge neues Material. Dies gilt auch für jene Fans, die sich für Videospiele begeistern können, denn am 7. Dezember 2023 soll das Spiel Avatar – Frontiers of Pandora erscheinen.

Hierbei werden folgende Plattformen bedient: PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die Entwickler des Shooters sind Massive Entertainment. Dieses Studio hat den Open-World-Hit The Division geschaffen und damit dürfte auch das neue Avatar-Game sehr vielversprechend sein. Es bleibt aber abzuwarten, ob der Shooter in der Lage sein wird, dem Hype um den zweiten Film gerecht zu werden.

Auch diese weiteren Games werden 2023 erwartet

Die kommenden Monate sind ein Zeitrahmen, in welchem noch einige andere Top-Titel erscheinen werden. Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober für den PC und die Xbox Series X/S. Das Rennspiel vom Entwickler Turn 10 dürfte turbogeladene Spannung bieten. Assassin's Creed Mirage ist für den 5. Oktober geplant.

Das Action-Adventure erscheint für den PC, die PS5 und PS4 sowie die Xbox One und die Xbox Series X/S. Weiter erscheint der vierte Teil von Dungeons. Erscheinungsdatum ist der 9. November und das Spiel wird für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Zwei weitere Games, die man auf dem Zettel haben sollte, sind The Last Faith und Warhammer: Age of Sigmar – Realms of Ruin. Letzteres erscheint am 17. November für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Dieses Echtzeit-Strategie-Spiel des Entwicklers Frontier Developments Ltd. hat das Potenzial, gegen Ende des Jahres ein echter Kracher zu werden.

Das Jahr ist fast vorbei, aber noch stehen heiß ersehnte Erscheinungen auf dem Plan

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass die Erscheinungstermine von Spielen auch kurzfristig verlegt werden können. Dies kann verschiedene Hintergründe haben, aber oft sind doch noch einmal Last-Minute-Arbeiten an der Software notwendig. Daher kann es sein, dass selbst lange im Voraus angekündigte Games doch noch einmal verschoben werden. Für die hier genannten Games ist dies aktuell nicht anzunehmen.

Quelle: XBU