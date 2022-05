Die Xbox Game Pass Highlights im Mai 22 XBU MrHyde am Mi, 04.05.2022, 16:25 Uhr

Für den Start in den Mai gibt es im Xbox Game Pass wieder jede Menge neue Spiele, Updates, DLCs und andere News. Egal ob Dungeoncrawler, Action-RPG oder Sportsimulation: Im Game Pass wirst Du fündig. Verliere also keine Zeit und wirf direkt einen Blick auf unsere Zusammenfassung der neuesten Inhalte.



Schon bald im Xbox Game Pass

• 5. Mai – Trek to Yomi (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 5. Mai – Citizen Sleeper (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 10. Mai – Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Konsole und PC)

• 10. Mai – Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Konsole und PC)

• 10. Mai – This War of Mine: Final Cut (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 12. Mai – NHL 22 (Konsole) EA Play



Falls Du es verpasst hast

• Jetzt verfügbar – NBA 2K22 (Cloud und Konsole)

• Jetzt verfügbar – Loot River (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox



Updates und DLCs

• Jetzt verfügbar – Age of Empires II: Definitive Edition Dynasties of India DLC

• Ab heute verfügbar – Halo Infinite Lone Wolves: Season 2

• Ab heute verfügbar – Stellaris 3.0 Update & Nemesis-Erweiterung



Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst im Mai mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

• Ab heute verfügbar – For Honor: Warmonger Hero

• Jetzt verfügbar – Plants vs Zombies Garden Warfare 2: No-Brainerz Upgrade

• 4. Mai – Halo Infinite: Pass Tense Gungoose Bundle



Xbox Ultimate Play Sweepstakes

Game Pass Ultimate-Mitglieder haben in ausgewählten Regionen die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen – von Laptops und Tablets bis hin zu neuen Konsolen und TV-Geräten. Als Hauptpreis winkt nicht weniger als ein Ultimate Game Room Upgrade! Zusätzlich werden vom 25. April 2022 bis zum 25. Mai 2022 jede Woche weitere Preise verlost.

Melde Dich unter www.xboxplaysweepstakes.com an und spiele nach der Anmeldung einfach eine Stunde am Stück Game Pass-Spiele auf Deiner Konsole, um teilzunehmen. Es ist eine Teilnahme pro Tag möglich. Hier findest Du die offiziellen Teilnahmebedingungen. Teilnahme nur in den USA, Großbritannien, Kalifornien, Frankreich und Deutschland ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist bis zum 25. Mai möglich!



Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

10. Mai

• Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud und Konsole)

15. Mai

• Enter The Gungeon (Cloud, Konsole und PC)

• Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Konsole und PC)

• Remnant: From the Ashes (Cloud, Konsole und PC)

• Steep (Cloud und Konsole)

• The Catch: Carp and Coarse (Cloud, Konsole und PC)

• The Wild at Heart (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft