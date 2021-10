Die wöchentlichen Boni in GTA Online sind bekannt XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 17:45 Uhr

In GTA Online könnt ihr auch in dieser Woche wieder ordentlich absahnen - wenn ihr die richtigen Dinge erledigt. Verkauft ihr etwa Spezialfracht, winken doppelte Belohnungen, ebenso wie bei Auszahlungen von VIP-Aufträgen und -Herausforderungen. Und gleich dreifach könnt ihr bei Luft- und Stuntrennen punkten.

Die wiedergekehrten klassischen Gegner-Modi – Sumo, Das Tempo halten, Angriff und Abwehr sowie Inch by Inch – sind noch bis zum 21. Oktober verfügbar. Für Inch by Inch erhaltet ihr sogar doppelte Belohnungen.

Die Inhalte der Woche:

Doppelte GTA$ & RP für Spezialfrachtmissionen und für VIP-Aufträge & -Herausforderungen

für Spezialfrachtmissionen und für VIP-Aufträge & -Herausforderungen Dreifache GTA$ & RP in allen von Rockstar erstellten Luft- und Stuntrennen

in allen von Rockstar erstellten Luft- und Stuntrennen Doppelte GTA$ & RP im klassischen Gegner-Modus Inch by Inch

im klassischen Gegner-Modus Inch by Inch Preisfahrzeug im Car Meet : der Karin Calico GTF wird allen geschenkt, die sechs Tage in Folge unter die Top 2 in einer LS-Car-Meet-Rennserie kommen

: der Karin Calico GTF wird allen geschenkt, die sechs Tage in Folge unter die Top 2 in einer LS-Car-Meet-Rennserie kommen Fahrzeuge an der Teststrecke : der Pfister Growler, der Vapid Dominator GTT und der Dinka RT3000

: der Pfister Growler, der Vapid Dominator GTT und der Dinka RT3000 Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad ist der Nebula Turbo

ist der Nebula Turbo 50 % Rabatt auf alle Hydrauliken bei Benny's

bei Benny's Immobilien-Rabatte : 40 % auf Büros und 35 % Spezialfracht-Lagerhäuser

: 40 % auf Büros und 35 % Spezialfracht-Lagerhäuser Fahrzeugrabatte : 40 % auf den Coil Brawler, 30 % auf den Truffade Nero/Nero Custom, den Karin Sultan/Sultan RS und den Declasse Voodoo/Voodoo Custom

: 40 % auf den Coil Brawler, 30 % auf den Truffade Nero/Nero Custom, den Karin Sultan/Sultan RS und den Declasse Voodoo/Voodoo Custom Prime-Gaming-Boni: Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche

Alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbinden, erhalten einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen im Lauf dieser Woche Prime-Gaming-Rabatte: 35 % auf den Dinka RT3000 sowie 65 % auf den Lampadati Casco bis zum 20. Oktober

Erhaltet doppelte Belohnungen für Spezialfrachtverkäufe und mehr

Und: verstärkt euren Adrenalinrausch mit dreifachen Boni in allen Luft- und Stuntrennen

Werdet nicht einfach nur reich – werdet stinkreich. Quillt euer Lagerhaus mit Altbeständen und Schmuggelware über, die zu heiß ist, um sie zu behalten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, all das loszuwerden: alle Spezialfracht-Verkaufsmissionen bringen euch bis zum 13. Oktober 2x GTA$ & RP, womit ihr eure Kassen auffüllt.

Benutzt Ad-Hawk auf eurem Laptop in eurem Lagerhaus und wählt die Menge an Ware, die ihr entweder zu Land, zu Wasser oder über den Luftweg verkaufen wollt. Ihr habt die Wahl, viel Glück!

3x GTA$ & RP in Luft- und Stuntrennen

Wettbewerb nimmt heutzutage sämtliche Formen an: manchmal rammt man andere Autos in der Luft, bis die Funken sprühen, andere Male wiederum steuert man Flugzeuge durch Nadelöhre unter Brücken hindurch und an Bergen entlang, während man hoch über den Highways und Nebenstraßen von Los Santos unterwegs ist. Egal wie, der Andrenalinrausch aller von Rockstar erstellten Luft- und Stuntrennen beschert euch diese Woche dreifache Belohnungen.

2x GTA$ & RP für Inch by Inch

Letzte Woche sind mehrere bei Fans beliebten Modi zurückgekehrt, darunter Sumo, Das Tempo mithalten, Angriff und Abwehr und Inch by Inch. Wir feiern den letztgenannten Modus diese Woche mit doppelten Belohnungen für alle Teilnehmer, die sich dem Spießrutenlauf von Inch by Inch stellen: beschafft und liefert das Paket aus, während es heißes Blei auf eure Köpfe hagelt. Blitzschnelle Reflexe und schnelles In-Deckung-gehen sind essentiell in diesem Modus.

Spielt Inch by Inch und die anderen Modi nochmals, bevor sie am 21. Oktober wieder aus der Rotation verschwinden.

Doppelte GTA$ & RP für VIP-Aufträge und -Herausforderungen

Wisst ihr, nicht alle CEOs sind Lappen. Manche rollen schon mal die Ärmel ihres überteuerten Sportmantels hoch und wühlen gerne im Dreck. Wenn das nach euch klingt, dann freut es euch bestimmt zu hören, dass VIP-Arbeit und -Herausforderungen diese Woche doppelte Einnahmen bringen – sowohl GTA$ als auch RP.

Wollt ihr an ein bisschen Wirtschaftskriminalität mitverdienen? Dann öffnet das Interaktionsmenü, navigiert zum Abschnitt "SecuroServ" und wählt einen der verfügbaren VIP/CEO-Aufträge.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

LS-Car-Meet-Mitglieder, die sechs Tage in Folge in einer LS-Car-Meet-Rennsserie unter den ersten zwei landen, erhalten einen Karin Calico GTF, den sie anschließend nach Lust und Laune modifizieren können.

Fahrt den Pfister Growler, den Vapid Dominator GTT und den Dinka RT3000 auf der Teststrecke Probe

Wenn ihr auf der Suche nach einem Fahrzeug der Spitzenklasse seid, schaut am besten an der Teststrecke im LS Car Meet vorbei: diese Woche könnt ihr den Pfister Growler, den Vapid Dominator GTT und den Dinka RT3000 voll ausfahren, entweder auf dem markierten Kurs, in Zeitrennen oder bei einem Spurt gegen Freund und Feind.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: der Nebula Turbo

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen und mit GTA$, RP, Kleidung, Snacks und allerlei Überraschungspreisen wieder rauszuspazieren. Was diese Woche auf dem Podium steht? Der unvergleichliche Nebula Turbo – eine zweitürige Limousine aus den 70ern mit all ihren harten Ecken und Kanten, die man von einem alten europäischen Sportwagen erwartet. Sagen wir es so: könnte das Auto sprechen, würde es so klingen, als spreche es mit vollem Mund.

RABATTE

Ihr verdient mehr als ein stinknormales Auto vom Parkplatz, und das wisst ihr. Besucht Benny‘s und gönnt eurem geliebten Wagen ein paar Verbesserungen für weniger Geld: alle Hydrauliken kosten nur die Hälfte.

Wer sich auf einige der oben beschriebenen Missetaten einlassen möchte, kann seinen Immobilienbesitz entsprechend erweitern: Büros sind in den nächsten sieben Tagen um 40 % und Spezialfracht-Lagerhäuser um 35 % reduziert. Profitiert diese Woche außerdem von einer Vielzahl an Fahrzeugrabatten:

30 % RABATT

Karin Sultan/Sultan RS

Declasse Voodoo/Voodoo Custom

Lampadati Komoda

Truffade Nero/Nero Custom

35 % RABATT

Spezialfracht-Lagerhäuser

40 % RABATT

Büros

Coil Brawler

Quelle: Rockstar Games