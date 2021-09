Die weiteren Highlights des Xbox Game Pass im September 2021 XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 09:15 Uhr

Die zweite Septemberhälfte bricht an, es warten also neue Xbox Game Pass Highlights auf uns. Satte 13 Spiele erwarten uns, acht davon feiern direkt ihre Premiere in dem Abonnement. Das erwartet euch:

Schon bald im Xbox Game Pass

• Jetzt verfügbar – Crown Trick (Cloud) ID@Xbox

• Jetzt verfügbar – Nuclear Throne (Cloud) ID@Xbox

• Jetzt verfügbar – The Artful Escape (Cloud) ID@Xbox

• 15. September – Flynn: Son of Crimson (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 16. September – I Am Fish (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 16. September – SkateBird (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 16. September – Superliminal (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 17. September – Aragami 2 (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 23. September – Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Konsole und PC)

• 23. September – Sable (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 23. September – Subnautica: Below Zero (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

• 23. September – Tainted Grail: Conquest (PC) ID@Xbox

• 28. September – Lemnis Gate (Konsole und PC)

• 30. September – Astria Ascending (Cloud, Konsole und PC)

• 30. September – Unsighted (Konsole und PC) ID@Xbox

• 1. Oktober – Phoenix Point (Konsole) ID@Xbox

Updates und DLCs

• Jetzt verfügbar – Gears 5 Operation 8 Drop 2

• Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: Hellraiser Chapter

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Gemeinsam mit Bethesda hat Xbox einen Reihe fantastischen Xbox Game Pass Ultimate Perk für Dich vorbereitet. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks.

• Jetzt verfügbar – Fallout 76 – Fallout 1st (1 Monat gratis)

Xbox Cloud Gaming und Remote Play über die Xbox App für Windows 10 PC

Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate aus 22 verschiedenen Ländern können die Spiele der Sammlung ab sofort aus der Cloud direkt via Xbox-App auf ihren PC streamen. Mit Xbox Remote Play zockst Du Spiele von Xbox Series X|S oder Xbox One außerdem ab sofort via Internet auf Windows 10 PC – sowohl im heimischen Netzwerk als auch unterwegs! Mehr Informationen dazu findest du auf Xbox Wire DACH.

Xbox Touch Control für 11 weitere Spiele

Außerdem genießen Nutzer*innen des Xbox Game Pass Ultimate 11 weitere Spiele mit Xbox Touch Control in der Cloud. Das sind 11 Spiele mehr, die Du via Xbox App auf Windows PC, via Xbox Game Pass Mobile App auf Android-Smartphones und Tablets sowie auf iOS-Geräten spielst – ganz ohne Controller! Oder Du wählst den schnellen Weg über den Browser und spielst die neuen Titel einfach auf einem Gerät Deiner Wahl unter www.xbox.com/de-de/play.

• Blinx: The Time Sweeper

• Crimson Skies: High Road to Revenge

• Cris Tales

• Halo: Spartan Assault

• Halo Wars: Definitive Edition

• Halo Wars 2

• Last Stop

• Omno

• Raji: An Ancient Epic

• The Medium

• Tropico 6

Xbox Game Pass Quests

Der September bietet jede Menge neue Game Pass Quests – absolviere die neuen Aufgaben und sichere Dir jede Menge Punkte, die Du im Microsoft Store gegen attraktive Prämien eintauschst. Wirf einfach einen Blick in die Xbox Game Pass-Sektion Deiner Konsole, auf PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Hier sind einige Quests, die Du ab sofort absolvieren kannst:

• Jetzt verfügbar – Minecraft (75 Punkte): Zerstöre 117 Blöcke

• Jetzt verfügbar – Black Desert (75 Punkte): Sammle 5.000 Gifted Sellswords

• Jetzt verfügbar – State of Decay 2 (75 Punkte): Rekrutiere zwei Überlebende

• Jetzt verfügbar – Forza Horizon 4 (75 Punkte): Sammle 5.000 Einfluss

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

• 31. September – Drake Hollow (Cloud, Konsole und PC)

• 31. September – Ikenfell (Cloud, Konsole und PC)

• 31. September – Night in the Woods (Cloud, Konsole und PC)

• 31. September – Kathy Rain (PC)

• 31. September – Warhammer Vermintide II (Cloud und Konsole)

Quelle: Microsoft