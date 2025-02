Die Vision hinter dem Comeback von Commandos: Origins XBU MrHyde am Mo, 03.02.2025, 14:00 Uhr

Kalypso Media und Claymore Game Studios haben ein Entwicklertagebuch zu Commandos: Origins veröffentlicht. Commandos: Origins - A Portrait of Claymore Game Studios gibt Einblicke in das Entwicklerstudio hinter dem neuen Teil der gefeierten Commandos-Serie.



Im Entwicklertagebuch sprechen Studioleiter Jürgen Reusswig und sein Team über ihre Verbindung zur Commandos-Reihe, was es für sie bedeutet, das Erbe fortzuführen, und wie wichtig die Community für den neuesten Ableger ist. Sie gewähren exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels und ihre Inspirationsquellen aus mehr als vier Jahren Entwicklungszeit.



Erstmals zeigen die Claymore Game Studios den 2-Spieler-Koop-Multiplayer-Modus, der sowohl online als auch lokal im Split-Screen-Modus spielbar ist. So können Spieler:innen die Missionen mit einem Freund oder einer Freundin an einer Konsole oder mit Commandos-Fans rund um den Globus bewältigen.

Quelle: Kalypso Media