Commandos: Origins startet Vorbestellungsphase

Das Warten auf den ersten neuen Commandos-Teil seit Jahren hat ein Ende! Kalypso Media und Claymore Game Studios haben heute die Vorbestellungsphase für Commandos: Origins eröffnet. Fans können sich die digitale Version schon jetzt mit attraktiven Rabatten sichern. Die PC-Fassungen und Xbox Standard Edition bieten einen Preisnachlass von 10%, während die Deluxe Edition für Xbox Series sogar 15% günstiger zu haben ist.

Die Deluxe Edition enthält sechs ikonische Commando-Skins aus Commandos 2, eine 3D-Druckvorlage des Green Beret, einen digitalen Kalender und den symphonischen Original-Soundtrack mit 15 packenden Tracks.

Um die vielseitigen Spielmöglichkeiten zu demonstrieren, hat Kalypso einen interaktiven Trailer veröffentlicht. Darin können angehende Rekruten zwischen verschiedenen Taktiken wählen und so einen tieferen Einblick in die Mission "Operation Rapture" erhalten. Wollt ihr mit Francis "The Sniper" Woolridge zielen oder mit James "The Marine" Blackwood in die Offensive gehen?

Für echte Fans bietet das "Classified Archives" DLC auf Steam zusätzliches Hintergrundmaterial in Form eines digitalen Lore-Buchs mit exklusiven taktischen Dossiers.