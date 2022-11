Die vier besten Fußball-Spiele auf der Xbox XBU MrHyde am Do, 24.11.2022, 13:20 Uhr

Die Fußball anders spielen auf der Xbox One haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Es werden nicht nur jedes Jahr die beliebtesten Spiele veröffentlicht, sondern es gibt auch einige weitere Optionen, die für Leute, die vielleicht nur ein oder zwei Spiele spielen möchten, sehr interessant sind.

FIFA

Die FIFA-Reihe spielt sich auf der Xbox One sehr gut, auch wenn man nicht unbedingt online spielen möchte. Es gibt immer noch jede Menge Offline-Modi, einschließlich einer Möglichkeit, jedes einzelne Top-Team zu verwalten und mit ihm zu spielen, das man sich vorstellen kann.

Es gibt ein paar Lizenzen, die EA Sports nicht hat, was die Immersion ein wenig tötet, aber sie rühmen sich mit insgesamt über 17.000 Spielern.

FIFA wird seit jeher als Simulationsspiel bezeichnet, aber immer mehr Leute finden auch Spaß daran, wenn sie es zwanglos spielen. Die Spiele dauern nicht sehr lange, und das Spielgeschehen ist die ganze Zeit über sehr temporeich. Tatsächlich werden offensiv ausgerichtete Matches online mehr denn je zur Norm.

Was macht es zu dem Spiel, das man auf der Xbox One schlagen muss? EA Sports investiert jedes Jahr Millionen und Abermillionen von Dollar, um sicherzustellen, dass es ständig neue Verbesserungen gibt, die von den Spielern genutzt werden können. Solange ein Spieler sich der Herausforderung stellen möchte, das beste Team online zusammenzustellen oder ein EPL-Team in einem Karrieremodus zu managen, kann er mit dem Spiel so ziemlich alles machen, was er will.

eFootball PES

Genau wie bei den anderen Plattformen kommt eFootball PES sehr nahe an das heran, was FIFA den Spielern bietet. Spieler haben die Möglichkeit, ultra-realistische Spieler in den Matches einzusetzen, wobei das Tempo des Spiels insgesamt ein wenig langsamer ist. Das kommt bei vielen Puristen gut an, die sicherstellen wollen, dass das Spiel im richtigen Tempo gespielt wird.

Beachten Sie, dass die Erfahrungskurve bei eFootball PES ein wenig höher ist als bei FIFA. Die Spieler können nicht ständig auf dem Spielfeld herumturnen und hoffen, dass alles klappt. Es ist viel Disziplin erforderlich, um in diesem Spiel gut zu werden, aber es ist sehr lohnend, wenn es klappt.

Rocket League

Rocket League ist als wahrer Sporttitel oder einfach als beliebtes Spiel im Allgemeinen kaum zu übersehen. Es hat eine sehr starke Fangemeinde auf der ganzen Welt, auch wenn die Fußballspieler durch Fahrzeuge ersetzt werden. Es wurde erstmals 2015 veröffentlicht, aber ständige Aktualisierungen des Spieles haben es sehr beliebt gehalten.

Wer sich mit eSport beschäftigen will, sollte dieses Spiel ernsthaft ausprobieren. Es ist nicht nur eines der meistgesehenen Spiele im Internet, sondern für die Besten der Besten gibt es auch eine Menge Geld zu gewinnen. Das ist nur einer der Gründe, warum das Spiel seit seinem Erscheinen hervorragende Bewertungen erhalten hat.

Stell dir das Spiel als Arcade-Version eines echten Fußballspiels vor. Es gibt definitiv einige Strategien und Aufbauten, die sich an einen bestimmten Spielertyp richten, aber im Großen und Ganzen kann dieses Spiel auch Spaß machen.

Football Manager

Football Manager auf der Xbox One zu spielen, mag nicht die erste Entscheidung für diejenigen sein, die sich wirklich für das Spiel begeistern, aber es ist eine Option für diejenigen, die die taktische Seite des Spiels lieben. Das von Sega herausgegebene Football Manager hat sich im Laufe der Jahre zu einem sehr fesselnden Spiel entwickelt, das auf fast jeder Plattform verfügbar ist (auch wenn es seine Wurzeln auf dem Computer hat).

In der jüngsten Version gibt es zahlreiche Funktionen, an denen die Spieler herumspielen können. Es gibt Updates für das Interaktionssystem, das allgemeine Spieltagserlebnis und die Rekrutierung. Auch die künstliche Intelligenz des Spiels wird immer weiter verbessert, um es auf allen Schwierigkeitsgraden anspruchsvoll zu machen. Mit einer besseren Lizenzierung als je zuvor ist alles viel realistischer als in den frühen Phasen der Serie.

Quelle: XBU