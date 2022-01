Die Tipps für SIMS 4: Ab ins Schneeparadies Erweiterungspack XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 13:55 Uhr

Selbst wenn dieser Erweiterungspack für Sims 4 schon längst erschienen ist, haben wir uns entschieden, uns diesen im Detail anzuschauen. Was ist zu beachten, wenn man Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies genießen möchte? Gerade in der Wintersaison ist es an der Zeit, ihre Sims in das Land voller Schnee und Wunder zu schicken! Diese Sims 4-Welt heißt Mt. Komorebi, und der Aufstieg würde sich auf jeden Fall lohnen. In diesem Artikel haben wir fünf interessante Erlebnisse aufgelistet, die den Aufenthalt für ihre Sims im Mt. Komorebi aufregender machen und viel Spaß bringen. Sie können im verschneiten Paradies da sogar ein eigenes Kasino bauen - wobei sich dafür landbasierte Casinos oder online casino natürlich besser eignen. Aber was sind die Highlights dieses Addons, die den Aufenthalt ihrer Sims auf Mt. Komorebi unvergesslich machen und Ihnen viel Spaß bringen können?

ERKUNDEN SIE DAS ONSEN-BADEHAUS „SUTEFANI“ ODER BAUEN EIN NEUES BADEHAUS IM ASIATISCHEN STIL

Die neue Art der Bauten, die mit diesem Erweiterungspack im Spiel zu sehen ist, heißt das Onsen-Badehaus. Es ist ein spezielles Badehaus mit natürlichen Quellen. In so einem Badehaus kann man sogar zwei Arten von natürlichen Quellen anlegen. Stehen Sie draußen, kann man sich richtig naturverbunden und entspannt fühlen.

SCHMÜCKEN SIE DAS HAUS IHRER SIMS MIT SCHÖNEN JAPANISCHEN ARCHITEKTURELEMENTEN

Mit dem neuen Erweiterungspack kann das Haus Ihrer Sims richtig japanisch aussehen. Man kann den eigenen Steingarten auf dem Grundstück anlegen und solche Elemente wie Tatami oder Shoji-Türen in der Innenausstattung verwenden. An einem sogenannten Tisch für Kotatsu kann sich eine Familie sehr gut für einen gemeinsamen entspannten Abend versammeln und das Essen aus dem Feuertopf genießen. Die Anzahl der Möglichkeiten ist beeindruckend. Wer weiß, vielleicht sind Sie ein begabter Designer? Dieser Pack hilft Ihnen dabei, Ihre Fähigkeiten zu verbessern!

BESTEIGEN SIE DEN KOMOREBI-GIPFEL MIT IHREN SIMS UND MACHEN SIE WUNDERSCHÖNE FOTOS DA

Diese Art von Abenteuer würde sich jeder Sims-Fan wünschen: mit Sims 4: Ab ins Schneeparadies! kann man sogar den Berg besteigen. An so einer Route kann eine Gruppe teilnehmen, in der muss es allerdings mindestens zwei Sims geben. Ihre Sims würden dafür eine richtige Ausrüstung brauchen, genug fit sein, sowie ihre Kletterfähigkeiten verbessert haben sollten, um sich so eine schwierige Aufgabe vorzunehmen. Der Aufstieg ist in mehrere Etappen und Routen aufgeteilt. Die schöne Landschaft ist dabei eine der schönsten Sachen dabei - während ihre Sims den Berg besteigen, können Sie selbst in diese wunderschöne Welt, Welt der Schnee und Eis eintauchen. Auf Komorebi können Ihre Sims nicht nur atemberaubende Fotos machen, sondern auch ein Zelt aufschlagen und da übernachten.

TREFFEN SIE WALDGEISTER IM BAMBUSWALD

Diese Sims 4: Welt ist voller Geheimnisse und Wunder. Auf den vielen Wanderrouten dieser Welt können ihre Sims nicht nur Gebirgstempel besuchen und verschiedene Höhlen erkunden, sondern auch richtige Waldgeister im Bambuswald und anderen Orten treffen. Das macht jede Wanderung in dieser Welt mystisch und verzaubernd. Bringen Sie Ihre Sims in die richtige Stimmung und schicken Sie auf eine schöne Wanderung im Bambuswald - vielleicht werden die da was erleben?

GENIESSEN SIE JAPANISCHE GERICHTE IM HANAMIGAVA KOEN

Wie jede Erweiterung hat diese Erweiterung auch neue köstliche Gerichte ins Spiel mitgebracht. Alle davon können ihre Sims nicht nur auf Saisonfestivals im Park Hanamigava Koen verkosten, sondern auch selbst zu Hause zubereiten. Das ist ein richtiges Geschenk für alle Sushi-Fans: jetzt können ihre Sims zu Hause Sushi mit Lachs oder andere japanische Gerichte zubereiten. Man hat auch die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant im japanischen Stil und mit der japanischen Küche zu eröffnen!

FAZIT

Das sind nur einige interessante Aktivitäten für ihre Sims, die dieser Erweiterungspack mit sich bringt. Unserer Meinung nach trägt der zu der richtigen, besinnlichen Winteratmosphäre bei.

