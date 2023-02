Die Sims kündigt neue Community-Reihe an XBU MrHyde am Do, 02.02.2023, 15:05 Uhr

Electronic Arts und Maxis kündigen die neue Community-Reihe „Behind The Sims“ an, welche neue Updates, Vorschauen und tiefe Einblicke in die Spielentwicklung umfasst, einschließlich aller Neuigkeiten zu Project Rene, neuer Inhalte für Die Sims 4 und mehr.



Das Die Sims-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Spieler:innen über alles rund um Die Sims auf dem Laufenden zu halten, während sie die Möglichkeiten zur Selbstfindung und zum Aufbau vielschichtiger Beziehungen weiter ausbauen.

Folgendes können die Spieler:innen von diesem Behind The Sims-Community-Stream erwarten:

Kurzes Update zu Project Rene

Die neuste Die Sims 4-Familie – die Michaelsons – zieht am 02. Februar ein

Ein spannendes neues Bündel der Freude erwartet die Spieler:innen ab 14. März in Die Sims 4

Aufregende Updates für Die Sims FreePlay und Die Sims Mobile

Quelle: ElectronicArts