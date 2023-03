Die Sims 4 Zusammen wachsen-Erweiterungspack ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Fr, 17.03.2023, 09:15 Uhr

Electronic Arts und Maxis veröffentlichten gestern das Die Sims 4 Zusammen wachsen-Erweiterungspack für PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S. Das neue Erweiterungspack gibt Spielern die Möglichkeit, ganz besondere Momente mit der Familie zu genießen, indem sie eine neue Stadt erkunden und familiäre Beziehungen durch verschiedene Dynamiken und Interaktionen neu erleben.



Die Sims 4 heißt Spieler in der malerischen Welt von San Sequoia willkommen. Die neue Küstenstadt bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie und ermöglicht unter anderem Gruppenwanderungen, Spaziergänge am See oder Angeln mit den Großeltern. Das Erweiterungspack baut die Spieltiefe und das Gameplay rund um die Säuglinge aus, die erst kürzlich via Gratis-Update als neue Lebensphase ins Spiel gebracht wurden. Neben erweiterten Funktionen mit den kleinen Sims bringt das Pack neue Familien-Interaktionen für verschiedene Altersgruppen, darunter 18 freischaltbare Säuglings-Marotten und vier neue Bestreben für Kinder.

Quelle: ElectronicArts