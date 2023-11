Die Sims 4 Zu vermieten-Erweiterungspack angekündigt XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 17:30 Uhr

Electronic Arts und Maxis geben heute bekannt, dass das Erweiterungspack „Zu vermieten“ für Die Sims 4 am 07. Dezember für PC über die EA app, Mac über Origin, im Epic Games Store und Steam, für PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht wird. Im Die Sims 4 Zu vermieten-Erweiterungspack können Spieler die Nachbarschaft in Tomarang als Eigentümer oder Mieter erleben – indem sie Einrichtungen reparieren, aufsässige Nachbarn beruhigen, eine Gemeinschaft schaffen oder mehrere Mietwohnhäuser verwalten.

Quelle: ElectronicArts