Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign ist jetzt erhältlich Amortis am Di, 01.06.2021, 20:45 Uhr

In Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign können designbegeisterte Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in einem Design-Erlebnis das Haus der Kunden von einer schäbigen Hütte in einen Palast verwandeln.

In der neuen Freelancer-Karriere "Innendekorateur" können Sims die Wohnträume ihrer Kunden Wirklichkeit werden lassen. Damit das Renovierungsprojekt erfolgreich verläuft, müssen die Spieler ihre Fantasie nutzen, um das volle Potenzial eines Raums zu erkennen, und diesen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, des Budgets, der Vorlieben und der Abneigungen der Kunden umgestalten, um weiterempfohlen zu werden.

Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign führt eine Auswahl neuer und flexibler Möbel wie Anbausofas, modulare Regale sowie integrierte Kochfelder und Herde ein, die Spieler bei ihrer Renovierung verwenden können. Simmer können die neu eingerichteten Bereiche bei der großen Enthüllung präsentieren und die Reaktion des Kunden beobachten. Die Veränderungen können mit Vorher- und Nachher-Fotos dokumentiert werden.

Quelle: ElectronicArts