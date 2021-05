Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign-Gameplay-Pack ab 1. Juni Amortis am Do, 20.05.2021, 18:00 Uhr

Electronic Arts und Maxis haben heute das Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign-Gameplay-Pack angekündigt, das ab dem 01. Juni zeitgleich für PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein wird. In Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in einem Design-Erlebnis das Haus ihrer Kunden von einer schäbigen Hütte in einen Palast verwandeln.

„Mit Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign wollten wir Simmern neue Werkzeuge und Ressourcen an die Hand geben, mit denen sie ihre Baufähigkeiten erweitern und ihr inneres Designtalent auf spannende neue Weise entfesseln können“, erklärt Jill Johnson, Produzentin von Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign. „Die Mitglieder unserer Community haben uns schon immer durch ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität beim Bau wunderschöner Häuser für die Sims beeindruckt, und wir können es kaum erwarten zu sehen, welche unglaublichen Designs und Renovierungen sie mit der neuen Freelancer-Karriere ‚Innendekorateur‘ kreieren werden.“

In der neuen Freelancer-Karriere „Innendekorateur“ können Sims ihr Gespür für Innendesign auf die Probe stellen und die Wohnträume ihrer Kunden Wirklichkeit werden lassen. Um ein Renovierungsprojekt erfolgreich abzuschließen, müssen die Spieler ihre Fantasie nutzen, um das volle Potenzial eines Raums zu erkennen, und diesen nach den Bedürfnissen ihrer Kunden umgestalten. Da jedes Projekt eine persönliche Note erfordert, müssen Sims ihre Kunden kennenlernen und deren Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen sowie das Budget berücksichtigen, um Wohnräumen neues Leben einzuhauchen und begeistert weiterempfohlen zu werden. Ob es nun um die Renovierung eines einzelnen Zimmers, die Umgestaltung eines kompletten Grundstücks oder die Innenausstattung von Geschäftsräumen geht, das Ziel eines Innendekorateurs besteht immer darin, die Kunden glücklich zu machen.

Die Sims 4 Traumhaftes Innendesign führt eine Reihe neuer und flexibler Möbel wie Anbausofas, modulare Regale sowie integrierte Kochfelder und Herde ein, mit denen Spieler ihrer Renovierung einen Hauch von Magie verleihen können. Sobald ein Renovierungsprojekt abgeschlossen ist, können Simmer die neu eingerichteten Bereiche bei der großen Enthüllung präsentieren und die Reaktion des Kunden beobachten. Die Veränderungen können mit Vorher- und Nachher-Fotos dokumentiert werden.

