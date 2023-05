Die Sims 4 kündigt Grunge-Revival-Set und Leseecke-Set an XBU MrHyde am Mi, 31.05.2023, 21:45 Uhr

EA und Maxis geben zwei neue Sets für Die Sims 4 bekannt. Das Die Sims 4 Grunge-Revival-Set und das Die Sims 4 Leseecke-Set sind ab 1. Juni 2023 für PC via EA App, Steam und Epic Games Store, für Mac auf Origin sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.



Mit dem Die Sims 4 Grunge-Revival-Set und dem Die Sims 4 Leseecke-Set entspannen sich Spieler:innen und leben sowohl ihre künstlerische als auch rebellische Ader aus. Zwischen ungezwungenen, coolen Looks und einladenden Oasen voller literarischer Freuden eröffnen sich für Simmer:innen grenzenlose kreative Möglichkeiten, die sie ausgiebig erforschen können.

Quelle: ElectronicArts