Die Sims 4 erhält nächste Woche zwei neue Sets XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 13:15 Uhr

Gleich zwei neue Sets erweitern nächste Woche Die Sims 4. Ab dem 26. Mai könnt ihr euch unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S auf das Mode zum Verlieben-Set sowie das Kleine Camper-Set freuen.

Die Sims 4 Mode zum Verlieben

Mit dem Die Sims 4 Mode zum Verlieben-Set haben Spielende die Möglichkeit, neue Stile zu entdecken und sich für einen unvergesslichen Abend in der Stadt der Liebe einzukleiden. Die neuen Looks wurden von der in Paris lebenden Modeschöpferin Paola Locatelli und der jungen, zeitgemäßen Mode inspiriert und sind perfekt für alle Momente, die ein Sim an einem Abend in der Stadt erleben kann.

Spieler:innen erfreuen sich an den Farben, Schnitten und dem modernen Stil der neuen Kleidung, die sich perfekt für Dates eignet und womöglich auch das ein oder andere Herz bricht. Die zeitlose Kollektion lädt Spielende dazu ein, sich von der klassischen Pariser Mode inspirieren zu lassen, um ihren eigenen modernen und individuellen Modestil zu entwickeln. Mit nicht aus der Mode kommenden engen Kleidern, weich fließenden Shirts und schicken Jacken können Spieler:innen in ihren Sims einen Funken Romantik wecken – auch wenn die Romanze längst erloschen ist. Alle Kleidungsstücke können für einen lässigen Look mit Sneakern getragen oder für ein romantisches Date mit Seide und Glitzer kombiniert werden.

Die Sims 4 Kleine Camper

Mit dem Die Sims 4 Kleine Camper-Set werden Sims dazu ermutigt, die Natur mit einer gemütlichen Garten-Camping-Ausrüstung zu erkunden und zu genießen. Die neue Kollektion umfasst alles, was eine Familie für einen kreativen und lustigen Abend braucht. So können Sims etwa draußen im Schutz ihrer selbstgebauten Deckenfestung spielen.

Kinder erobern den Garten mit niedlichen Möbeln, verspielter Camping-Ausrüstung und jeder Menge Spielsachen. Die kleinen Sims können im Schein der Lichterketten gemeinsam mit ihrem Plüschkameraden Marshmallows rösten und unvergessliche Kindheitserinnerungen sammeln. Kinder basteln selbstgemachte Spielsachen sowie Deckenfestungen in Form eines Autos oder Raketenschiffs und bauen mit Bettlaken und anderen Haushaltsobjekten sogar einen Outdoor-Projektor, um jede Menge Spaß zu haben.

Quelle: Electronic Arts