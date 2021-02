Die Samurai Warriors 5 metzeln ab Sommer XBU MrHyde am Fr, 19.02.2021, 14:00 Uhr

Das actionreiche Franchise kehrt zurück: Koei Tecmo kündigte Samurai Warriors 5 für Xbox-One-Konsolen, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam an. Im Sommer soll der Titel verfügbar sein. Die offizielle Beschreibung:



Samurai Warriors 5 ist eine Neuinterpretation des Franchise, inklusive einer neuen Geschichte, überarbeitetem Charakter-Design und einer stilvollen visuellen Präsentation. Der Titel lässt Spieler die Samurai-Warriors-Erfahrung in der Sengoku-Periode erleben. Im Fokus werden Nobunaga Oda und Mutsuhide Akechi stehen. Was hinter diesem elektrisierenden Samurai-Gefecht steht, kann im monatlichen Samurai-Warriors-5-Livestream herausgefunden werden, der am 25. Februar startet. Fans dürfen sich auf regelmäßige Updates bis zur Veröffentlichung im Sommer freuen.

Quelle: Koei Tecmo