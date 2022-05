Die neue Woche in GTA Online bringt euch einen neuen Modus XBU TNT2808 am Fr, 27.05.2022, 13:45 Uhr

Jede Woche nur Boni in GTA Online ist doch langweilig, oder? Deshalb könnt ihr euch in dieser Woche über den Modus namens The Vespucci Job (Remix) freuen. Kostenlos für alle, handelt es sich um eine Adaption der beliebten Verfolgungsjagd.

Die neue Version der actionreichen Verfolgungsjagd bietet sieben neue Karten, die alle eine Hommage an einige der ikonischsten Actionfilme aller Zeiten sind. Statt im Weeny Issi Classic sitzt ihr nun hinterm Steuer einer Vielzahl an Fahrzeugen, darunter klassische Sportwägen, Motorräder und getunte Muscle-Cars, während ihr von LSPD-Streifenwägen, Muscle-Cars, Motorrädern und Helikoptern gejagt werdet.

Außerdem erhaltet ihr auf den neuen Karten diese Woche doppelte GTA$ & RP.

Ach, und Boni gibt es diese Woche natürlich auch:

2x GTA$ & RP in The Vespucci Job (Remix)

in The Vespucci Job (Remix) 2x GTA$ & RP für Club-Aufträge, Clubhaus-Missionen und Club-Herausforderungen, VIP-/CEO-Aufträge, in der Bunkerserie, für Laster-Haft und mobile Operationen

für Club-Aufträge, Clubhaus-Missionen und Club-Herausforderungen, VIP-/CEO-Aufträge, in der Bunkerserie, für Laster-Haft und mobile Operationen 50 % Rabatt auf Vorräte für euer Biker-Unternehmen

auf Vorräte für euer Biker-Unternehmen Alle MC-Fähigkeiten sind bis zum 1. Juni kostenlos

Doppelte Gehälter für Mitarbeiter und Leibwächter

für Mitarbeiter und Leibwächter Auf PS5 und Xbox Series X|S:

HSW-Testfahrzeug: Übermacht Sentinel XS



Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Sandy Shores nach La Puerta

Der Hauptpreis der Woche am Glücksrad : Übermacht Revolter

: Übermacht Revolter Preisfahrzeug im LS Car Meet : Bravado Youga Classic

: Bravado Youga Classic Testfahrzeuge : Vulcar Fagaloa, Declasse Vamos, Dinka Jester RR

: Vulcar Fagaloa, Declasse Vamos, Dinka Jester RR 30 % Rabatt auf Lagerhäuser und Fahrzeug-Lagerhäuser

75 % auf Dienstleistungen von Imani

Fahrzeugrabatte : 30 % auf die Benefactor Limousine mit Bordgeschütz, den Declasse Granger 2600LX, den Vapid Caracara und den Declasse Vamos sowie 40 % auf den Vulcar Fagaloa

: 30 % auf die Benefactor Limousine mit Bordgeschütz, den Declasse Granger 2600LX, den Vapid Caracara und den Declasse Vamos sowie 40 % auf den Vulcar Fagaloa 100.000 GTA$ als Bonus fürs wöchtenliche Einloggen vom 26. Mai bis zum 29. Juni

fürs wöchtenliche Einloggen vom 26. Mai bis zum 29. Juni Vorteile für Mitglieder bei GTA+ in diesem Monat : die Agentur in Rockford Hills, um Zugang zu "The Contract" zu erhalten, der Grotti Brioso R/A mit HSW-Verbesserung und zwei exklusiven Designs, kostenlose Kleidung und Accessoires, 2x GTA$ für Security-Aufträge und weitere Boni

: die Agentur in Rockford Hills, um Zugang zu "The Contract" zu erhalten, der Grotti Brioso R/A mit HSW-Verbesserung und zwei exklusiven Designs, kostenlose Kleidung und Accessoires, 2x GTA$ für Security-Aufträge und weitere Boni Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbunden haben und in dieser Woche spielen. Abonennten von GTA+, die Mitglieder bei Prime Gaming sind, erhalten noch einmal zusätzlich 100.000 GTA$

Quelle: Rockstar Games