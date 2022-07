Die NACON Connect 2022 zeigte einige kommende Highlights XBU TNT2808 am Fr, 08.07.2022, 16:15 Uhr

Der französische Publisher hat gestern seine NACON Connect 2022 abgehalten. Zu sehen gab es Gaming-Peripherie aber auch Spiele, unter anderem für die Xbox One und Xbox Series X/S. Einblick gab es in insgesamt 17 Spiele, einige wurden erst gestern angekündigt, etwa wurde Terminator Survival Projekt von NACON enthüllt. Die ganze Präsentation findet ihr am Ende der News.

Eineinhalb Stunden lang konnten Fans sowie Interessierte hinter die Kulissen von NACON und in einige seiner Studios blicken. Neben Interviews mit bekannten Markenbotschaftern gab es während der Show zum ersten Mal Gameplay von bereits angekündigten Spielen zu sehen.

Auch auf weitere Veröffentlichungstermine und Spielankündigungen hat NACON nicht verzichtet: Das Spiele-Portfolio wird sich um fünf Titel erweitern. In puncto Gaming-Zubehör gab es ebenfalls Neuigkeiten: Die neue Version des Daija Arcade Sticks wird bis zum Ende des Jahres erhältlich sein.

Spieletitel und Zubehör der Nacon Connect 2022

Fünf neu angekündigte Spiele

Crown Wars: The Black Prince (Artefacts studio): 2023

Ravenswatch (Passtech Games): Early access 2023

Survival-Spiel aus dem Terminator-Franchise (NACON Studio Milan)

ParadiZe Project (EKO Software): 2023

Gangs of Sherwood (Appeal studio): 2023

Erweitertes Sport & Racing-Line-up

Session. Skate Sim (Crea-ture Studios): 22. September 2022

WRC Generations (KT Racing): 13. Oktober 2022

Test Drive Unlimited: Solar Crown (KT Racing): 2023

Noch mehr Action-Adventure

Der Herr der Ringe: Gollum (Daedalic Entertainment): 1. September 2022

Steelrising (Spiders): 8. September 2022

Blood Bowl 3 (Cyanide): 2022

Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team): 9. Februar 2023

Ad Infinitum (Hekate): 20. April 2023

RoboCop: Rogue City (Teyon): Juni 2023

Hell is Us (Rogue Factor): 2023

War Hospital (Brave Lamb): 2023

Eine Simulation für Spitzenköche

Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide): 2. Februar 2023

Wachsendes Zubehörportfolio

NACON Pro Compact ColorLight: 2022

NACON Revolution X Pro Controller Camo

NACON Daija Arcade Stick – PlayStation 5: 2022

RIG PRO Series 300, 500 und 800: Herbst 2022

Die diesjährige NACON Connect hat die Ambitionen des Publishers unterstrichen und die große Bandbreite an Spielen einmal mehr demonstriert: RPG, Action-Adventure, Simulation, Sport, Racing und FPS. Zusätzlich erweitert NACON sein Zubehörsortiment, das maximale Performance für alle Plattformen ermöglicht.

Quelle: NACON