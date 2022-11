Die meist abonniertesten YouTube-Kanäle Deutschlands

YouTube-Kanäle sind etwas Wunderbares — Inhalte, die begeistern, kann man einfach abonnieren und sich regelmäßig über neue Videos freuen. Dabei sind die YouTuber absolut einfallsreich, was man auf einem eigenen Kanal alles bieten könnte. Ein Kanal mag vielleicht über das Verde Casino in Deutschland und ein anderer über die neuesten Highlights in der Technik.

Wollten Sie schon immer wissen, welche YouTube Kanäle in Deutschland eigentlich die meisten Abonnenten haben? Ein Kanal mit sehr vielen Abonnenten bietet meistens sehr gute Inhalte und die wollen Sie mit Sicherheit nicht verpassen. Wir stellen Ihnen genau diese Kanäle auf Youtube heute vor.

Kinder Spielzeug Kanal

Der Kinder Spielzeug Kanal ist erstaunlicherweise gar nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Das macht aber nichts. Je früher Kinder mit einer anderen Sprache in Kontakt kommen, desto leichter wird es ihnen später fallen, die Sprache zu lernen. Da der Kanal auf Kinder ausgelegt ist, ist die Sprache sehr einfach gehalten.

Auf dem Kinder Spielzeug Kanal lernen Kinder anhand von Spielzeugen, wie die Welt funktioniert. Nun, vielleicht nicht die ganze Welt, aber beispielsweise welche Berufe es gibt, wie eine Feuerwehr von innen aussieht, man sich im Verkehr sicher verhält oder gar das Alphabet anhand von Fahrzeugen.

Härte Test

Der Härte Test ist keineswegs ein uninterressanter Kanal, denn hier werden Alltagsgegenstände auf einer harten Bestandsprobe unterzogen — im wahrsten Sinne des Wortes. Einige Härtetests beziehen sich mehr darauf, wie eine Wassermelone oder beispielsweise auch ein Eiswürfel einem darüber fahrenden Auto standhalten. In anderen Tests werden Smartphones extremen Tests unterzogen, um zu sehen, wie schnell sie verkratzen, einem Wasserbad standhalten oder sogar ebenfalls einem darüber fahrenden Auto. Teilweise befinden sich auch Tests mit Spielzeugautos darunter, wie schnell sie sich mithilfe von kleinen Raketen bewegen.

Dinge erklärt — Kurzgesagt

Kurzgesagt ist die deutsche Version des britischen Hauptkanals ‘In a nutshell’, der ebenfalls in anderen Sprachen verfügbar ist. Der Kanal befasst sich mit unterschiedlichen Themen aus der Wissenschaft, Politik oder gar der Biologie. Jedoch wird der Kanal im Hintergrund von öffentlich-rechtlichen Sendern betrieben, sodass einige Beiträge nicht sonderlich objektiv auf dem Kanal ausgestrahlt werden. Manche Videos, die Kinder sehen könnten, wirken zudem ziemlich nach Panikmache, wie unter anderem ‘Tod aus dem All’.

Tsuriki-Show

Die Tsuriki-Show wird von einem kreativen Pärchen gemacht, das sich im Grunde als Ehepaar gegenseitig im Alltag in die Pfanne haut. Die Videos sind zwar kurz, aber als Sketch sehr amüsant. Ursprünglich ist der Kanal auch auf Englisch, doch wird in den Sketchen weitestgehend auf Sprache verzichtet. Gestik und Mimik macht das Geschehen in den lustigen Videos sehr verständlich. Außerdem sind die Videos ausgezeichnet kurz, sodass man immer eines zwischendurch in der Pause schauen kann.

Crazy Frog

Wer erinnert sich noch damals an den Klingelton für Handys mit einem nervigen Frosch, den man sich kaufen musste? Genau auf jenem Frosch mit weißem Motorradhelm basiert der Kanal rund um den Crazy Frog. In all den Jahren ist der Frosch eigentlich noch nur verrückter geworden und ist alleinstehende Animationsfigur auf seinem YouTube-Kanal sehr fleißig. Zu finden gibt es auf dem Kanal kurze Animationsvideos mit dem Frosch und jede Menge Musikvideos. Dabei sind echte Musikklassiker, denen der Crazy Frog mit seinem Elan neuen Schwung verleiht: We are the Champions, Axel F., I like to move it und viele mehr.

Ice Cream Rolls

Eiscreme mag wirklich jeder, doch wie wäre es mit, Eiscreme noch spannendere und vor allem dekorative Dinge anzustellen? Das Auge isst bekanntlich mit und einem Eisbecher etwas Schokoladensauce oder heiße Himbeeren drüber zu geben kann nun wirklich jeder. Ice Cream Rolls zeigt, wie man aus Eiscreme kleine Röllchen zaubern und die jeweilige Eissorte noch verfeinern kann. Ob mit Wassermelone, Erdbeeren, Oreos, Schokoladenriegeln oder vielem mehr, wird jeder zu mehr Kreativität mit Eiscreme angeregt.

Free Kickers

Das Leder ist rund und Fußball wird vermutlich eine der beliebtesten Nationalsportarten Deutschlands sein. Grund genug dafür, dass Free Kickers unter den deutschen Abonnenten so beliebt ist. Hier erfährt man wirklich alles rund um Fußball, wie zu den besten Fußballspielern, Herausforderungen mit Amateurspielern oder auch teilweise zur perfekten Sportlerernährung für Fußballer. Es werden sogar talentierte Nachwuchs-Profis vorgestellt.

The Voice Kids

Die Mini Playback Show war gestern, heute zeigen Kinder ihre echten Stimmtalente auf der Bühne. The Voice ist der Vorgänger bei der Suche nach neuen Talenten unter Sängern und Sängerinnen gewesen, bis auch der Nachwuchs angefangen wurde zu casten. Auf dem YouTube-Kanal von The Voice Kids gibt es sämtliche Highlights aller Staffeln zu sehen, inklusive Blind Auditions, Battles und natürlich den vorgetragenen Liedern aus dem Finale.

Bibis Beauty Palace

Seit 2012 besteht bereits Bibis Beauty Palace, der als Kanal seine Anfänge mit Modetipps und Schminkanleitungen von Bianca Claßen startete. Mit der Zeit erweiterte Bibi die Inhalte ihrer Videos mit Reisebeiträgen, Challenges sowie humoristischen ‘10 Arten von…’- Videos. Letztere sorgten für noch mehr Abonnenten auf dem Kanal, da die Videos mehr aus dem echten Leben gegriffen sind. Nachdem Bibi ebenfalls ihren Einfluss auf junge Menschen bemerkt hat, begann sie zudem Tipps für Jungs und Mädchen als Video zu veröffentlichen.

Quelle: XBU