Die Katzen aus The Talos Principle 2 XBU MrHyde am So, 12.11.2023, 19:00 Uhr

The Talos Principle 2 inspiriert seit einer Woche die Gemüter und Gedanken seiner Fans. Die Spieler und Spielerinnen lieben die wunderschönen Umgebungen, die fesselnde Geschichte, das spannende Geheimnis und die überaus befriedigenden Rätsel. Aber sie lieben auch die Katzen. Von den Kätzchen, die durch die Straßen von Neu-Jerusalem streifen, bis hin zu den lieben verstorbenen Katzenfreunden, denen in Milton's Rest ein Denkmal gesetzt wird, ist dieses Spielewelt von Katzen bevölkert.



Das ist dann auch die Inspiration für den neuen Trailer, der sich auf die pelzigen Mitglieder der Spielbesetzung konzentriert. Es scheint fast so, als würde die Liebe der Menschheit zu Katzen noch lange anhalten, nachdem wir unsere Körper längst verlassen haben.



Aber warum liebt man bei Croteam Katzen so sehr? "Sie sind nicht wie Hunde", erklären die Talos Principle 2-Autoren Jonas und Verena Kyratzes. "Sie verehren uns nicht automatisch und bedingungslos, unabhängig davon, wie wir sie behandeln. Katzen sind in vielerlei Hinsicht ein Rätsel für uns."



Laut Alexandra Drennan, Leiterin des Talos-Projekts, haben wir Menschen ein angeborenes Bedürfnis, Geheimnisse zu enträtseln. “Vielleicht lieben wir Katzen so sehr, weil sie das eine Rätsel sind, das wir nicht lösen können."

Quelle: Devolver Digital