Die Gameplay-Übersicht für Banishers: Ghosts of New Eden XBU MrHyde am Mi, 20.09.2023, 13:00 Uhr

Focus Entertainment und DON’T NOD haben jetzt einen neuen Gameplay Overview Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 7. November auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



Infos zum Spiel:



Du übernimmst die Kontrolle über zwei Verbanner, Antea Duarte und Red Mac Raith, erfahrene Geisterjäger, welche nach New Eden geschickt wurden, um einen mysteriösen Fluch zu brechen. Durch einen unbedachten Angriff stirbt Antea und wird zu einem der Geister, die sie so sehr hasst. Hin- und hergerissen zwischen dem Schwur, die Lebenden vor bösen Geistern zu schützen und der Ernsthaftigkeit von Anteas Zustand, wirst du schwere Entscheidungen treffen müssen: Wirst du dich an den Schwur der Verbanner halten, oder doch die Lebenden in einem verzweifelten Versuch opfern, deine Geliebte zurückzubringen?



Werde Teil von New Edens Gemeinschaft in einer Welt geplagt von übernatürlichen Kreaturen und voller uralter Geheimnisse. Kombiniere Anteas Geisterfähigkeiten und Reds tödliches Arsenal, um die verlorenen Seelen und zu verbannen, die die Lebenden quälen. Decke Geheimnisse auf, schlage dich durch verwunschene Landschaften, werte deine Ausrüstung auf, um den Geistern das Wasser zu reichen und triff unvergessliche Charaktere, deren Schicksal in deinen Händen liegt.



Weitreichende Entscheidungen erwarten dich auf deinem Weg, denn du verfügst über das Schicksal von New Edens Bewohnern - ganz gleich, ob es sich um lebende Menschen oder verlorene Seelen handelt. Dies wird einen dramatischen Einfluss auf die packende Geschichte und Herausforderungen auf deiner Reise haben.

Quelle: Focus Home Interactive