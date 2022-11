Die game Sales Awards im Oktober 2022 XBU MrHyde am Mo, 21.11.2022, 15:50 Uhr

Im Oktober 2022 zeichnet game – Verband der deutschen Games-Branche drei Spiele mit dem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge aus. Bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung am 28. Oktober konnte der neueste Teil der „Call of Duty“-Reihe „Call of Duty: Modern Warfare II“ in Deutschland die Marke von 500.000 verkauften Titeln knacken. Somit erhält der erfolgreiche First-Person-Shooter den game Sales Awards Sonderpreis.



Einen weiteren Erfolg feiert das Action-Adventure „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga”: Der auf den neun „Star Wars“-Kinofilmen basierende Titel verkaufte sich über eine Million Mal und wird ebenfalls mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Weiterhin auf dem Vormarsch ist das Spiel rund um den rosafarbenen Protagonisten „Kirby und das vergessene Land“. Der Nintendo-Titel konnte über 200.000 Verkäufe erzielen und erhält somit den game Sales Award in Platin.

Quelle: game