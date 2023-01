Die game Sales Awards im Dezember 2022 XBU MrHyde am Mo, 23.01.2023, 13:15 Uhr

Im Dezember zeichnet der game – Verband der deutschen Games-Branche sechs Spiele mit einem game Sales Award aus. Für über 200.000 verkaufte Titel erhalten das epische Action-Adventure „God of War Ragnarök“ und das Formel-1-Rennspiel „EA SPORTS F1 22“ jeweils den game Sales Award in Platin.



Mit „Need for Speed Unbound“ bekommt ein weiteres Rennspiel eine Trophäe für besondere Verkaufserfolge: Der EA-Titel hat sich über 100.000-mal verkauft und erhält somit einen Gold-Award. Den game Sales Award in Gold erhalten auch gleich drei Titel des Publishers 2K: Die Basketball-Simulation „NBA 2K23“, der Survival-Horror „The Quarry“ und das Action-Spiel „Tiny Tina´s Wonderlands“ haben ebenfalls die Marke von 100.000 Verkäufen geknackt.





Im Dezember gehen damit zwei game Sales Awards in Platin an:

„God of War Ragnarök“ (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment) erschienen für die Plattformen Playstation 4 und Playstation 5.

„EA SPORTS F1 22“ (Codemasters / Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Vier game Sales Awards in Gold gehen an:

„Need for Speed Unbound“ (Criterion Games / Electronic Arts) erschienen für die Plattformen Playstation 5, Xbox Series und PC.

„NBA 2K23“ (Visual Concepts / 2K) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.

„The Quarry“ (Supermassive Games / 2K) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

„Tiny Tina´s Wonderlands“ (Gearbox Software / 2K) erschienen für die Plattformen Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Quelle: game