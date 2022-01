Die game Sales Awards im Dezember 2021 XBU MrHyde am Di, 18.01.2022, 15:30 Uhr

Im Dezember kann der game – Verband der deutschen Games-Branche sechs Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es dem Simulationsspiel „Landwirtschafts-Simulator 22“ und dem Jump-’n’-Run „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ gelungen, die Marke von 500.000 verkauften Spielen zu knacken. Beide Titel werden hierfür mit einem game Sales Award Sonderpreis ausgezeichnet.



Zudem konnte das Rollenspiel „Pokémon Leuchtende Perle“ im Dezember eine wichtige Hürde nehmen: Für mehr als 200.000 verkaufte Spiele gibt es einen game Sales Award in Platin. Und auch „das Tanzrhythmusspiel „Just Dance 2022“ sowie die Action-Adventure „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ und „Metroid Dread“ können sich über eine Auszeichnung freuen: Für über 100.000 verkaufte Titel gibt es jeweils einen game Sales Award in Gold.





Im Dezember 2021 geht damit je ein game Sales Award Sonderpreis an:

Landwirtschafts-Simulator 22 (GIANTS Software/GIANTS Software) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series, PC, Mac und Google Stadia

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Im Dezember 2021 geht ein game Sales Award in Platin an:

Pokémon Leuchtende Perle (Nintendo/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Im Dezember 2021 geht je ein game Sales Award in Gold an:

Just Dance 2022 (Ubisoft/Ubisoft) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie Nintendo Switch und Google Stadia

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montréal/Square Enix) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series, PC, GeForce NOW sowie als Cloud-Version für Nintendo Switch

Metroid Dread (Mercury-Steam/Nintendo) erschienen für die Plattform Nintendo Switch

Quelle: game