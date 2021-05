Die game Sales Awards im April 2021 XBU MrHyde am Do, 27.05.2021, 10:45 Uhr

Im April kann der game – Verband der deutschen Games-Branche zwei Titel mit einem game Sales Award für besondere Verkaufserfolge auszeichnen. So ist es dem Third-Person-Shooter „Outriders“ schon kurz nach seinem Release Anfang April gelungen, die Hürde von 100.000 verkauften Titeln zu nehmen. Und auch die Offroad-Simulation „SnowRunner“ konnte diese Marke knacken. Beide Spiele erhalten hierfür jeweils einen game Sales Award in Gold.



Im April 2021 geht ein game Sales Award in Gold an:

Outriders (People Can Fly/ Square Enix) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie PC (Epic Games Store und Steam), Google Stadia und GeForce NOW

SnowRunner (Saber Interactive/Focus Home Interactive/astragon Entertainment) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Quelle: game