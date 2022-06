Die Dunkelheit legt sich über Marvel's Midnight Suns XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 21:45 Uhr

Keine Bange, Marvel's Midnight Suns wird nicht verschoben oder sonst was. Nein, heute wurde ein neuer Trailer namens "Darkness Falls" veröffentlicht. Der zeigt, welch höllische Armee gegen uns antreten wird - aber auch, wen wir ab dem 07. Oktober unter anderem auf der Xbox Series X/S in unserem Team aufnehmen können.

Kleiner Spoiler: Es ist definitiv Spiderman! Allerdings hat auch die Gegenseite einiges zu bieten, etwa eine mutierte Version von Spawn oder auch des Hulks. Doch seht selbst den neuen Trailer.

Die offizielle Pressemitteilung:

2K und Marvel Entertainment gaben heute bekannt, dass Marvel’s Midnight Suns ab dem 7. Oktober 2022 im Handel erhältlich sein wird. Das von Firaxis Games, dem Studio hinter den hochgelobten Civilization- und XCOM-Reihen, entwickelte Marvel's Midnight Suns ist ein brandneues Taktik-Rollenspiel auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store verfügbar sein. Die Nintendo Switch-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Marvel’s Midnight Suns ist ab sofort vorbestellbar.

Wenn die dämonische Lilith und ihre unheilige Horde sich mit den Armeen von Hydra verbündet, dann ist Marvels dunkle Seite gefragt. In der Rolle von Hunter führen die Spieler*innen ein außergewöhnliches Team altbekannter Superhelden und gefährlicher übernatürlicher Krieger an, um die apokalyptische Bedrohung zu besiegen. Können Legenden wie Doctor Strange, Iron Man und Blade ihre Differenzen beilegen und als Team bestehen? Um siegreich zu sein, müssen die Spieler*innen Allianzen schmieden und die legendären Midnight Suns als letzte Verteidigungslinie der Erde gegen die Unterwelt in die Schlacht führen.

Mit einer großen Auswahl an verbesserbaren Charakteren und Fähigkeiten können die Spieler*innen sich ihre*n ganz persönliche*n Hunter erschaffen. Sie allein wählen, auf welche Art sie die Armee von Lilith wieder in die Unterwelt verbannen.

"Wir freuen uns sehr darauf, die Spielerinnen und Spieler auf die dunklere übernatürliche Seite von Marvel einzuladen", erklärt Bill Rosemann, Vice President und Creative Director bei Marvel Games. "Mit Marvel’s Midnight Suns haben unsere Freunde von Firaxis und 2K ein einzigartiges und absolut authentisches Marvel-Erlebnis geschaffen, in das die Fans ab Oktober eintauchen können."

Als Teil der heutigen Ankündigung hat 2K einen spektakulären neuen Trailer mit Spielsequenzen auf dem Summer Games Fest 2022 veröffentlicht, in dem die Midnight Suns beim Kampf gegen Liliths Armee zu sehen sind. Auch zwei neue Helden werden enthüllt – inklusive Spider-Man! Doch während sich immer mehr Helden dem Kampf gegen Lilith anschließen, versammelt auch die Dämonenmutter ein skrupelloses Gefolge um sich – verdorbene Versionen von Venom, Sabretooth, Scarlet Witch und sogar dem Hulk!

"Die Fans wollten unbedingt wissen, wie es mit Marvel’s Midnight Suns weitergeht", so Jake Solomon, Creative Director bei Firaxis Games. "Es ist uns eine Ehre, den Marvel-Fans derart viele neue Helden und Schurken zu bieten, und wir können es kaum erwarten, unsere Taktikfans in Marvel’s Midnight Suns entdecken zu lassen, wie es sich als Superheld*in kämpft!"

Marvel's Midnight Suns erscheint in vier Editionen – als Standard Edition, Enhanced Edition, Digital+ Edition und Legendary Edition:

Die Standard Edition wird zum Preis von €59,99 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Sie enthält das Basisspiel.

wird zum Preis von €59,99 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Sie enthält das Basisspiel. Die Enhanced Edition wird zum Preis von €69,99 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Sie enthält eine für Next-Gen-Konsolen optimierte Version des Spiels und 5 kosmetische Premium-Skins.

wird zum Preis von €69,99 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Sie enthält eine für Next-Gen-Konsolen optimierte Version des Spiels und 5 kosmetische Premium-Skins. Die Digital+ Edition wird zum Preis von €79,99 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Sie enthält 11 kosmetische Premium-Skins. Die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Versionen sind zudem für Next-Gen-Konsolen optimiert.

wird zum Preis von €79,99 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Sie enthält 11 kosmetische Premium-Skins. Die PlayStation 5- und Xbox Series X|S-Versionen sind zudem für Next-Gen-Konsolen optimiert. Die Legendary Edition wird zum Preis von €99,99 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Sie enthält 23 kosmetische Premium-Skins sowie Zugang zum nach der Veröffentlichung des Spiels verfügbaren Marvel’s Midnight Suns Season Pass.

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Versionen und Vorbestellerboni gibt es unter www.midnightsuns.com.

Marvel's Midnight Suns lässt die Fans:

Marvels dunklere Seite entdecken: Die Spieler*innen müssen sich Lilith und ihrer Unterwelt-Armee stellen. Dabei erleben sie eine tiefgreifende persönliche Story, in deren Zentrum ihr eigener Charakter Hunter steht, der*die allererste anpassbare Held*in im Marvel-Universum. Um die Erde zu retten, müssen sie gegen korrumpierte Verbündete antreten und die Dunkelheit besiegen.

Die Spieler*innen müssen sich Lilith und ihrer Unterwelt-Armee stellen. Dabei erleben sie eine tiefgreifende persönliche Story, in deren Zentrum ihr eigener Charakter Hunter steht, der*die allererste anpassbare Held*in im Marvel-Universum. Um die Erde zu retten, müssen sie gegen korrumpierte Verbündete antreten und die Dunkelheit besiegen. Helden aus dem ganzen Marvel-Universum anführen: An der Spitze eines Teams altbekannter Superhelden und übernatürlicher Krieger aus den Reihen der Avengers, X-Men, Runaways u.a. bekämpfen die Spieler*innen Feuer mit Höllenfeuer. Sie müssen Liliths dunkler Macht widerstehen und gegen von ihr verdorbene Versionen einiger der bekanntesten und mächtigsten Marvel-Charaktere antreten, darunter Venom, Sabretooth und sogar der Hulk!

An der Spitze eines Teams altbekannter Superhelden und übernatürlicher Krieger aus den Reihen der Avengers, X-Men, Runaways u.a. bekämpfen die Spieler*innen Feuer mit Höllenfeuer. Sie müssen Liliths dunkler Macht widerstehen und gegen von ihr verdorbene Versionen einiger der bekanntesten und mächtigsten Marvel-Charaktere antreten, darunter Venom, Sabretooth und sogar der Hulk! Kämpfen, denken und leben wie ein*e Superheld*in: Das legendäre Studio Firaxis Games hat ein tiefgehendes Taktik-Rollenspiel erschaffen, bei dem die Spieler*innen kämpfen und strategisch denken müssen wie ein*e Superheld*in! Sie müssen das perfekte Team zusammenstellen, um mit ihren Fähigkeiten und Angriffen das Schlachtfeld zu erobern. In ihrer mystischen Geheimbasis, der Abtei, können sie auch außerhalb des Schlachtfelds die persönlichen Beziehungen zum Team stärken.

Quelle: 2KGames