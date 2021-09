Die by the Blade gibt Lebenszeichen von sich XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 15:30 Uhr

Ursprünglich sollte Die by the Blade in diesem Jahr herauskommen. Nun wurde bekannt, das es erst 2022 erscheinen wird - dafür dank Publishing-Deal zwischen Kwalee, Grindstone und Triple Hill Interactive für Xbox-Konsolen, PlayStation, PC und Switch.

Die Besonderheit des Spieles: Nur ein Schwertschlag tötet den Gegner - oder euch. Sowohl im Singplayer als auch online tretet ihr Eins-gegen-Eins an. Zur Auswahl stehen dabei sieben spielbare Charaktere.

Features:

One-hit-kill : Ein einziger Schwerttreffer reicht in den intensiven Kämpfen

: Ein einziger Schwerttreffer reicht in den intensiven Kämpfen Wähle deinen Spielstil : Diverse Auswahl an Waffen mit verschiedenen Bewegungsmustern

: Diverse Auswahl an Waffen mit verschiedenen Bewegungsmustern Multiplayer-Showdowns : Spielt online in Ranked-Modi

: Spielt online in Ranked-Modi Anpassung : Passe den Stil deines Kämpfers an

: Passe den Stil deines Kämpfers an Brutale Aufeinandertreffen : Trenne Körperteile deines Gegners mit brutaler Präzision ab

: Trenne Körperteile deines Gegners mit brutaler Präzision ab Willkommen im "Samurai Punk": Einzigartiger Artstyle mit japanisch inspirierten Themen und Cyberpunk-Ästhetik

Quelle: Grindstone