Die besten Xbox-Spiele mit Mini-Glücksspielen

Viele der besten Xbox-Videospiele beinhalten eine Form des Glücksspiels. Egal, ob es sich um ein Casino-Spiel, Poker oder Wetten auf virtuelle Pferderennen handelt, Glücksspiele sind eine großartige Möglichkeit, Spannung und Einsätze in jedes Spiel zu bringen.



Viele haben festgestellt, dass die Spiele, die auf der Xbox spielbar sind, eine gute Möglichkeit sind, ihre Lieblingsspiele im Casino zu lernen. Einige haben zum Beispiel gelernt, was die besten Starthände beim Pokern sind, weil sie die Spiele spielen können, während andere die Spiele genießen konnten, ohne dabei ihr eigenes echtes Geld einsetzen zu müssen.



In diesem Blogbeitrag stellen wir dir die fünf besten Xbox-Videospiele mit Mini-Glücksspielen vor.

Four Kings Casino & Slots

Four Kings Casino and Slots ist ein kostenloses Social-Casino-Spiel, das eine Vielzahl von Mini-Spielen wie Blackjack, Poker, Spielautomaten und mehr enthält. Du kannst Four Kings Casino and Slots alleine oder mit Freunden spielen und es gibt sogar eine Rangliste, in der du sehen kannst, wer das meiste virtuelle Geld gewonnen hat.

GTA 5

Grand Theft Auto 5, was bereits am ersten Tag mehr als 800 Millionen Dollar eingespielt hat, ist ein Open-World-Action-Adventure, das in der fiktiven Stadt San Andreas spielt und bereits in der fünften Version erhältlich ist. Wie es sich für eine offene Welt, in der man alles selbst erkunden kann, gehört, hast du dort auch die Möglichkeit zahlreiche Glücksspiele zu versuchen und damit deinen Kontostand zu verbessern.



Im Spiel gibt es das Diamond Casino, das Teil der herunterladbaren Inhalte ist und in dem die Spieler/innen eine Vielzahl von Casino-Spielen wie Poker, Blackjack und Roulette spielen können.

Casino Nights

Casino Nights ist ein Xbox 360-Exklusivspiel, das authentische Casino-Spiele wie Blackjack, Poker, Roulette und Spielautomaten enthält. Das Spiel enthält auch eine Reihe von Minispielen wie Craps und Baccarat. Casino Nights bietet eine Party-Atmosphäre mit interaktiven Dealern und Croupiers.

Prominence Poker

Prominence Poker ist ein Online-Multiplayer-Pokerspiel, das in der fiktiven Stadt Prominence spielt. Das Spiel bietet eine Reihe von verschiedenen Pokerspielen, darunter Texas Hold'em und Omaha. Es ist ein Spiel, das nur der Unterhaltung dient, aber auch die Möglichkeit bietet, vom Spielfeldrand aus zuzuschauen und so das Spielgeschehen zu beobachten und vielleicht etwas zu lernen.

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas, zu dem du hier unser Fazit lesen kannst, ist ein Open-World-Action-RPG, das in der post-apokalyptischen Mojave-Wüste in Nevada spielt. Im Spiel gibt es mehrere Casinos, in denen die Spieler/innen eine Vielzahl von Casino-Spielen spielen können, darunter Blackjack, Roulette und Spielautomaten in den Casinos Ultra Luxe, Gomorrah und Tops, die im Spiel enthalten sind. Neben dem Glücksspiel können die Spieler/innen auch die Mojave-Wüste erkunden und mit einer Reihe von einzigartigen NSCs interagieren.



Wie zu sehen ist, gibt es etliche Möglichkeiten, wie du in verschiedenen Spielen für deine Xbox die Chance nutzen kannst, zahlreiche Glücksspiele auszuprobieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob du auf der Suche nach ein paar Kartenspielen, wie Blackjack oder Baccarat, oder Roulette stattdessen bist. In jedem Fall hast du die Möglichkeit eigene Erfahrungen zu machen und besonders viel Spaß zu haben, während du dennoch die Spiele wie gewohnt spielen kannst.



Im Hinblick auf die Zukunft sind wir gespannt, welche weiteren Spiele auf den Markt gebracht werden und wie sich die Möglichkeit für unterschiedliche Glücksspiele in Xbox-Spielen noch weiter entwickeln wird.

Quelle: XBU