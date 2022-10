Die besten Xbox Spiele 2022 XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:00 Uhr

Die Auswahl der Xbox Spiele ist sozusagen grenzenlos. Dazu kommt, dass jedes Jahr neue Spiele auf dem Markt kommen und dies von unterschiedlichen Herstellern. Bist du auf der Suche nach einem Xbox Spiel, das sich von anderen Spielen abhebt, dann bist du hier richtig.

Nun möchten wir dir die besten Xbox Spiele im Jahre 2022 vorstellen:

The Witcher 3- Wild Hunt

Das Xbox Spiel The Witcher 3 gehört nicht nur zu den besten Spielen im Jahre 2022, sondern gehört es sich auch den besten Xbox Spielen aller Zeiten an. Vor allem im Design des Spiels kann man hier sofort die herausragende Leistung sehen. Jede Aktion in diesem Spiel hat eine große Auswirkung auf die gesamte Spielwelt. Solltest du einen Händler zufällig vor den Banditen retten, dann kann es auch sein, dass du ihn ein paar Stunden später wieder in der Stadt über den Weg läufst. Selbstverständlich kannst du dich dann auch auf einen massiven Preisnachlass freuen. Unterschiedliche Gegenstände werden dir dann von diesem Händler zur Verfügung gestellt. Die Welt selbst im Spiel wirkt sehr echt und spannend und man fühlt sich als wäre man mittendrin.

Elden Ring

Spielst du gerne Kampf- und Erkundungsspiele, dann ist Elden Ring das perfekte Spiel für dich. Es handelt sich dabei um ein riesengroßes Open-World-Spiel. In diesem Spiel kannst du viele unterschiedliche Orte erkundigen und auch kartografieren. Du musst so viele Feinde wie möglich besiegen in diesem Spiel. Ganz egal, wo du in diesem Spiel aus hinkommst, du wirst immer auf neue Herausforderungen stoßen. Spannende und beeindruckende Kämpfe erwarten dich im Elden Ring Spiel. Solltest du einen Kampf gewinnen, ist die Spannung groß, wo es als Nächstes hingeht.

Red Dead Redemption 2

Ein weiteres sehr beliebtes Xbox Spiel ist das Red Dead Redemption 2. Zwar fängt das Spiel sehr langsam an, doch bald wirst du in die Tiefe des Spiels versetzt. Es warten auf dich zahlreiche Missionen, die du erfüllen musst, welche jeden Xbox Spieler mit Sicherheit in den Bann ziehen wird. Es handelt sich hier um ein sehr umfangreiches Spiel. Damit du hier alles durchspielen kannst, musst du dir mindestens 1 Monat Zeit nehmen. Nachdem du den Einzelspielermodus beendet hast, stehen dir anschließend auch noch viele andere Methoden und Missionen zur Verfügung.

Halo Infinite

Endlich ist auch wieder Halo zurück. In diesem Spiel werden nun alle Handlungen in die offene Welt verlegt. Das Spiel bietet dir Freiheit. Auch die Bildqualität dieses Spieles kann allemal überzeugen. In diesem Spiel musst du viele unterschiedliche Aufgaben erledigen. Nur, wenn du diese auch erfolgreich bewältigst, kommst du in eine neue Welt. Das Spiel Halo bietet sich auch für neue Xbox Spieler sehr gut an.

Forza Horizon 5

Das Forza Horizon Xbox Spiel gehört zu den besten Rennspielen, die es für die Xbox gibt. Doch nicht nur für die Xbox ist dieses Spiel sehr beliebt, sondern auch für alle anderen Konsolen. Dieses Spiel verfügt über ein mexikanisches Setting, was es noch interessanter macht. Es wird dir bei diesem Spiel eine große Vielfalt an unterschiedlichen Rennstilen geboten. Auch die Bedingungen sind vielseitig und spannend.

Hollow Knight

Hoow Knight enthält viele unterschiedliche Elemente und Charakteren. Zwar handelt es sich hier nur um ein kleines Spiel, jedoch steckt sehr viel dahinter. Die Inhalte sind vielseitig und auch die einzelnen Levels, die hier angeboten werden, sehr herausfordernd. Um in ein nächstes Level zu kommen, musst du nicht nur deine Feinde besiegen, sondern auch einige Anforderungen erfüllen. Dieses Spiel bietet sich für Spieler in allen unterschiedlichen Altersklassen sehr gut an.

