Die besten PC-Spiele für VR-Nutzer

Passionierte Gamer, die vor allem von VR-Spielen begeistert sind, sollten dafür sorgen, dass die Akkus des Headsets vollständig aufgeladen sind, denn nach den aufregenden Spielen, die nun vorgestellt werden, will jeder bestimmt gleich loslegen. Vorab soll nur eines verraten werden: Die neuen VR Games sind fast so spannend wie das casino online spielen echtgeld. Mit dabei sind auch einige alte Bekannte, die viele sicher bereits von den klassischen Konsolen her kennen. Aufgearbeitet stehen sie aber auch für das VR-Gaming zur Verfügung. Doch andere wurden nur für VR konzipiert.

Das VR-Gaming steckt zwar noch in den Anfängen, dennoch gibt es bereits eine recht stattliche Anzahl an Spielen. Und es werden in diesem Jahr noch weitere aufregende Releases veröffentlicht. Dieses Jahr können wir uns also auf eine Menge Neuheiten freuen.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Mit diesem Game von Skydance Interactive kämpfen wir wie Daryl Dixon gegen die Armee der Toten. Die Geschichte spielt in New Orleans und wir spielen die Rolle des namenlosen Überlebenden, auch "der Tourist" genannt, auf der Suche nach einem Militärbunker namens Reserve. Dort ist alles vorhanden, um zu überleben. Doch der Weg dorthin ist weit und gefährlich und es stehen uns zahlreiche Quests bevor.

Bewaffnet mit einem Messer steigen wir in das Abenteuer als Überlebender in der apokalyptischen Welt von The Walking Dead ein und kämpfen gegen die Zombies. Bereits aus der Serie wissen wir, dass wir den Untoten das Messer in den Schädel rammen müssen, um sie unschädlich zu machen. Adrenalinschübe sind da garantiert.

Mit der Zeit erweitern wir unsere Skills, denn das ist für das Überleben notwendig. Wir entledigen uns der gruseligen Beißer, indem wir sie mit der einen Hand am Schädel festhalten, um mit der anderen auszuholen und zuzustechen. Ein perfektes Grusel-Game für alle Apokalypse Fans.

L.A. Noire: The VR Case Files

Dies ist definitiv eines der gelungensten VR-Games für den PC. Eigentlich ist L.A. Noire ein Detektiv Action Rollenspiel, das die Fans schon im Jahre 2011 in Begeisterung versetzt hat. Damals galt es bereits als überaus fortschrittlich. Kein Wunder, dass es nun noch einmal als L.A. Noire: The VR Case Files zu neuem Leben erweckt wird.

In diesem Game schlüpfen wir in die Rolle des Polizisten, der auf der Jagd nach Bösewichten ist. Wir liefern uns rasante Verfolgungsjagden mit dem Auto oder actionreiche Schießereien. VR macht die actionreichen Fahrten und die Schusswechsel noch um einiges intensiver. Fragt sich nur, ob es uns gelingt, die Ganoven am Ende dingfest zu machen.

Beat Saber

Beat Saber aus dem Hause Beat Games ist derzeit eines der besten Games, die es für VR gibt. Im Grunde handelt es sich hierbei um das Spiel Guitar Hero, das statt mit der Gitarre mit dem Lichtschwert gespielt wird. Im Takt der Musik kommen Objekte auf uns zugeflogen, die wir mit dem Schwert zerschlagen müssen. Während wir uns voran bewegen, ist es auch mal notwendig, dass wir uns ducken, um unter der Mauer durchzugehen oder um Bomben auszuweichen. Je weiter wir vorankommen, desto mehr Punkte erspielen wir.

Langeweile kommt nicht auf, denn es werden ständig neue Tracks hinzugefügt. Es ist sogar möglich, eigene Songs zu importieren. Auf der Beast Saber Webseite gibt es dazu jede Menge Tutorials. Das ist das ideale Spiel, um den Jedi in uns zu entfesseln.

Hitman 3

Wer schon den dritten Teil der World of Assassination-Trilogie gekauft hat, kann sich die VR Version kostenlos herunterladen. Dann können wir als Agent 47 die bereits gespielten Missionen erneut ausprobieren, und das mitten im Geschehen und nicht nur am Rande vor dem PC Monitor. Allerdings werden wir nicht viel Neues entdecken können. Doch dem eingefleischten Hitman Fan dürfte das nicht besonders schrecken. Hier heißt es erneut anschleichen und im perfekten Moment zuschlagen.

Jurassic World: Aftermath

Auf eine Reise in die prähistorische Zeit entführt uns Jurassic World: Aftermath. Unsere Aufgabe ist es, die Trümmer des zerstörten Dinosaurier Parks zu erkunden. Unser Ziel ist es, wichtige Forschungsinformationen aus den Labors zu finden, zu Rätsel lösen und uns vor einigen bekannten fleischfressenden Feinden zu verstecken.

Während es beängstigend ist, von Killerechsen aus der Vergangenheit verfolgt zu werden, sieht das Spiel mit seiner zellenschattierten Grafik tatsächlich recht unterhaltsam aus. Es dürfte eine neue Erfahrung für Fans sein, die an das realistischere Aussehen des Hauptfilms gewöhnt sind. Dennoch ist es aufregend, durch den Park zu schleichen und den gefährlichen Dinos zu entkommen.

Stride

Den meisten von uns wird Freerunning ein wenig zu gefährlich erscheinen, um es wirklich auszuprobieren. Dennoch können wir diese Erfahrung machen, zumindest virtuell, das heißt, wenn unser Magen dabei auch mitspielt. Wir springen über die Dächer der Stadt und laufen an Hauswänden entlang, um zu sehen, wie lange wir das durchhalten können.

Und wahrlich, es ist sehr viel Armarbeit erforderlich, um unseren Charakter kontrollieren zu können. Die Gefahrenstufe lässt sich noch steigern, indem bewaffnete Männer ins Spiel kommen, vor denen wir fliehen müssen. Wir erhalten auch eine eigene Waffe zur Verteidigung, um unsere Gegner auszuschalten.

Dieses Spiel bietet mehrere Modi an. Neben dem Endlos-Arena-Modus können wir auch in den Story-Modus wechseln. Stride ist auf jeden Fall ein Spiel, das für jede Menge Nervenkitzel und Action sorgt.

Quelle: XBoxUser