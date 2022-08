Die besten Open-World-Games für Entdecker

Open-World-Games sind sehr gefragt und zielen auf den Entdeckerdrang der Spieler ab. Es ist wohl die Mischung aus unbegrenzten Freiheiten, spannenden Sidequests sowie verwunschenen Landschaften, die dieses Genre so interessant macht.

Wir haben in unserem heutigen Artikel die besten Open-World-Spiele zusammengestellt.

"Elden Ring" – das einsteigerfreundliche Dark Souls

Mit "Elden Ring" feierte das Entwicklerstudio FromSoftware einen durchschlagenden Erfolg. Bei diesem Souls-Game darf sich der Spieler auf beinharte Kämpfe in einer fantastischen Open-World freuen. Zusätzlich muss der Spieler zahlreiche Nebenmissionen absolvieren sowie finstere Dungeons erkunden. Durch die offene Spielwelt ist "Elden Ring" im Gegensatz zu Dark Souls auch für Einsteiger sehr gut geeignet. So lassen sich besonders fiese Gegner gezielt umgehen und beliebige Areale der Spielwelt erforschen. Weiterhin erzählt jede Zwischenwelt ihre ganz eigene Geschichte, sodass "Elden Ring" auch in Hinblick auf die Story jede Menge zu bieten hat. Demnach darf dieser Titel in unserer Top-Liste keinesfalls fehlen.

"The Elder Scrolls 5: Skyrim" – auf nach Himmelsrand

Die Open-World Himmelsrand aus "The Elder Scrolls 5: Skyrim" zieht die Spieler in ihren Bann. Gamer können die unbändige Wildnis entdecken und ihren Charakter nach ihren ganz eigenen Wünschen erschaffen. Der Charakter kann zudem mit verschiedenen Spezialfertigkeiten, Waffen sowie anderen Upgrades verbessert werden. Zusätzlich begegnen dem Spieler immer wieder Trolle und Drachen, sodass "The Elder Scrolls 5: Skyrim" insbesondere für Fantasy-Fans perfekt ist.

Die Open-World von "The Elder Scrolls 5: Skyrim" ist nicht nur unendlich, sondern zudem absolut realistisch gestaltet.

"The Witcher 3: Wild Hunt" – die packenden Abenteuer eines Hexers

In "The Witcher 3: Wild Hunt" begleitet der Spieler erneut den mächtigen Hexer Geralt sowie die junge Ciri. Es gilt, düstere Geister sowie monströse Kreaturen aus dem Weg zu räumen. Da jeder Widersacher seine ganz eigenen Stärken und Schwächen besitzt, glänzt "The Witcher 3: Wild Hunt" auch hinsichtlich der Kämpfe mit einer taktischen Tiefe. Außerdem kann der Spieler Bündnisse mit anderen Charakteren schließen, um sein Vorhaben umzusetzen.

Das Game verfügt über ein umfassendes Crafting-System, sodass die Charakter-Entwicklung keinesfalls zu kurz kommt. "The Witcher 3: Wild Hunt" gehört zweifellos zu den RPG-Meisterwerken und hat das Genre der Open-World-Games enorm geprägt.

"Kingdome Come: Deliverance" – ein ganzes Königreich wartet

Das Open-World-Game "Kingdoms Come: Deliverance" verschlägt den Spieler direkt ins Mittelalter und lässt ihn in die Rolle eines Schmieds schlüpfen. Doch die Welt fällt einem Krieg zum Opfer und der Spieler muss nun ein gefährliches Abenteuer antreten, um für die Freiheit zu kämpfen.

Neben einem umfassenden Crafting-System erwartet den Spieler in "Kingdoms Come: Deliverance" ein ganzes Arsenal an Waffen und Skills. Somit kann der Charakter nach den eigenen Vorstellungen gestaltet und für die Kämpfe perfektioniert werden. Die einzelnen Schlachten fallen nicht nur sehr realistisch aus, sondern erfordern auch die richtige Strategie. Demnach wird Spielern mit "Kingdoms Come: Deliverance" ein komplexes Open-World-Game im Mittelalter-Stil geboten.

"Grand Theft Auto" – eine Spritztour durch das wilde Los Santos

"Grand Theft Auto" (GTA) wird von der Spielergemeinde seit jeher zelebriert. Spieler können bei „Grand Theft Auto“ (GTA) aus zahlreichen Gefährten wählen und die Straßen von Los Santos erkunden. Es warten immer neue Missionen – so lassen sich raffinierte Coups planen und Banken sowie Casinos ausrauben. Demnach hebt sich "Grand Theft Auto"(GTA) angenehm von der Masse der typischen Open-World-Games ab.

"Minecraft" – ein ganzes Universum aus kleinen Klötzchen

Das Spiel "Minecraft" hat die Sparte der Sandbox-Games sprichwörtlich revolutioniert. So zeichnet sich "Minecraft" nicht nur durch einen charmanten Klötzchenstil, sondern zudem auch durch eine weitläufige Spielwelt aus. Die Spieler können sich dem Sammeln von Rohstoffen sowie der Tierzucht widmen. Ebenso lassen sich mit den gesammelten Ressourcen epische Bauwerke nachbilden. So haben einige Gamer mittlerweile ganze Städte im Klötzchenstil nachgebildet.

Damit optisch für ein wenig Abwechslung gesorgt wird, kann der Grafikstil mit ein paar einfachen Tricks angepasst werden. Das Spiel "Minecraft" könnte das Genre der Open-World-Games nicht besser repräsentieren. Das Spiel steht bis heute auf der Beliebtheitsskala der Gamer ganz oben.

Fazit: Open-World-Games sind im Trend

Wer hinsichtlich der Spielwelten unendliche Freiheiten erleben möchte, der trifft mit Open-World-Games die richtige Wahl. Dank zahlreicher Missionen sowie komplexer Crafting-Systeme wird es in den weitläufigen Spielwelten keinesfalls langweilig.

Da die Spieleentwickler immer wieder an neuen Werken arbeiten, dürfen sich die Spieler auch künftig über spannende Open-World-Games freuen.

Quelle: XBU