Die besten Online Games aller Zeiten XBU MrHyde am Fr, 24.02.2023, 09:50 Uhr

Mittlerweile werden Online Games, wie Sand am Meer angeboten. Die Nachfrage ist groß und echte Zocker wissen schon heute, welches Spiel bald neu auf den Markt kommt. Sie möchten zu den ersten Personen gehören, die das neue Game ausprobieren. Selbstverständlich wird dann auch gleich eine Bewertung abgegeben, die anderen Spielern helfen soll etwas über das neue Online Game zu erfahren. Zahlreiche Spiele haben es nicht weit gebracht, weil sie einfach nicht gut genug waren. Es gibt jedoch auch Online Games, die noch heute in aller Munde sind. Auf https://www.redaktionstest.net/vpn/ kann man seriöse VPN`s miteinander vergleichen. Teilnehmer unterschiedlicher Netzwerke können sich mit einem solchen VPN miteinander verbinden und so in Kontakt treten.

Einzelspieler Online Games sind sicherlich ausgesprochen beliebt, auch heute noch, aber die Multiplayer-Spiele sind besonders begehrt. Bekanntlich sind die Geschmäcker, was Online Games angeht, sehr unterschiedlich. Doch für jeden Gamer wird das richtige Spiel geboten. Im Jahr 2018 erschien das Spiel AMONG US, ein sogenanntes Deduktionsspiel. Es kann auf unterschiedlichen Plattformen gespielt werden, was es nochmals beliebter macht. Das Spiel ist technisch recht einfach gehalten, aber dennoch verliert es bis heute nicht seinen Reiz.

Online Games, die ständig neu erfunden werden

Es gibt sie tatsächlich, die Online Games, die weltweit einen enormen Hype ausgelöst haben und dadurch weiterentwickelt wurden. Eine Vielzahl von Online Gamern ist fasziniert von Call of Duty, daher ist es kein Wunder, dass immer neue Games aus der gleichen Reihe entwickelt wurden. Selbstverständlich wurden die Online Spieler moderner, mit einer besseren Grafik versehen und auch die Geschichten haben sich an die heutige Zeit angepasst. Auch die Xbox-Gamer, wissen die alten Spiele zu schätzen. Counter-Strike, wer kennt das Game, welches erstmalig 2012 auf den Markt kam nicht. Ein Taktik-Shooter, welcher immer wieder für neue Spannung sorgt. Destiny 2 aus dem Jahr 2017 gehört ebenfalls in diese Kategorie und hat viele Menschen weltweit in seinen Bann gezogen.

Im Jahr 2013 kam Dota 2 auf den Markt. Dieses Spiel fällt in den Genre-Bereich MOBA. Es gibt jedoch auch zahlreiche Run and Jump Spiele, von denen man heute noch spricht. Hierzu zählen sicherlich Mario Bros, aber auch Sonic oder wer kennt sie nicht, die Sims. Final Fantasy ist ein weiteres Spiel, welches bereits seit vielen Jahren auf dem Markt ist und selbst die ältere Generation noch kennt und schon geliebt hat. Im Juli 2017 kam Fortnite heraus und hat die Menschen zahlreich begeistert. Weiter geht es mit GTA, dass 2013 einen absoluten Hype auslöste. Es wurden diesbezüglich immer mehr Versionen veröffentlicht. Mittlerweile gibt es bereits GTA 5 zu kaufen. Im Prinzip könnte man auf den ersten Blick meinen, dass es sich hierbei um ein Autorennspiel handelt, doch ganz so ist das nicht. Es handelt sich hierbei um ein Actionspiel und es fallen auch Schimpfwörter, bei denen der ein oder andere Schlucken muss. Ein weiteres beliebtes Online Game ist HALO. Mittlerweile findet man hiervon auch zahlreiche Spiele. Es ist nicht nötig, dass man diese in der richtigen geschichtlichen Reihenfolge spielt, da jedes Spiel für sich steht.

Online Games, nicht nur für den PC

Hat einmal ein Online Game den Markt erobert, dann wird dieses schnell weiterentwickelt und nach und nach ist dieses Spiel auf sämtlichen Plattformen spielbar. Schließlich möchten Online Gamer immer auf dem neusten Stand sein und auch über das Smartphone ihren Spielstand abrufen können. Nicht nur Konsolenspiele lassen sich online spielen, sondern auch über das Tablet, Smartphone oder über den PC ist dies problemlos möglich. Es spielt keine Rolle, von wo aus man spielt. Eine besondere Software benötigt man in den meisten Fällen ebenfalls nicht. Es reicht häufig aus, wenn man sich einen Account erstellt und schon kann es losgehen. Die meisten Online Games sind zudem kostenlos. Für besondere Futures muss man jedoch bezahlen, wenn man diese nutzen möchte.

Quelle: XBoxUser