Die beliebtesten Videospiele in der Sportwetten-Szene XBU MrHyde am Mo, 25.09.2023, 16:45 Uhr

Sportwetten beziehen sich heutzutage nicht mehr nur auf traditionelle Sportarten. Während es früher ausschließlich Sportwetten für Sportarten wie Fußball, Handball oder Basketball gab, haben sich inzwischen auch Sportwetten auf Videospiele etabliert und eine große Anhängerschaft gefunden. Diese sogenannten E-Sports-Wetten beziehen sich auf nationale und internationale Turniere, bei denen Gamer einzeln oder in Teams gegeneinander antreten und um den Sieg kämpfen. Da in den letzten Jahren in diesem Bereich stets mehr Turniere veranstaltet wurden, haben sich die Wetten auf E-Sports vervielfältigt und werden fast überall angeboten. Doch auf welche Videospiele kann man besonders gut wetten? Nachfolgend findest du die beliebtesten Videospiele für Sportwetten.

FPS – First Person Shooter

First Person Shooter werden hauptsächlich in Teams gespielt, die gegeneinander antreten. Üblicherweise sind es zwei Teams, die um den Sieg ringen. Bei Turnieren kommt das Siegerteam entsprechend eine Runde weiter. Ego-Shooter erfreuen sich einer großen Beliebtheit, denn die Spieler müssen viele Fähigkeiten vorweisen, um zu gewinnen. Eine gute Auge-Hand-Koordination ist hier Pflicht, um schnell zu reagieren und den Gegner schneller zu eliminieren, als man selbst erledigt wird. Ohne gute Reflexe hat man kaum Chancen auf einen Gewinn. Darüber hinaus ist es enorm wichtig, mit seinem Team zusammenzuarbeiten.



Unter den FPS-Spielen war Counter-Strike viele Jahre lang unangefochten die Nummer eins. Mittlerweile hat das Spiel jedoch einige Jahre auf dem Buckel und andere Spiele drängen auf den FPS-Markt. Inzwischen zählen besonders Battlefield, Call of Duty sowie das Gegenstück Rainbow Six zu den beliebtesten Ego-Shootern. Aber auch Overwatch und Valorant sind extrem beliebt und bieten mit zahlreichen Turnieren viele Möglichkeiten, um eine Wette zu platzieren. Sportwetten kann man übrigens schnell platzieren, da man diese Wetten schnell mit PayPal abgibt und sich ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren kann.

Moba – Multiplayer Online Battle Arena

Moba-Spiele finden in einer Mehrspieler-Kampfarena statt. Hier stehen sich zwei oder mehr Teams in Multiplayer-Spielen gegenüber und kämpfen um den Sieg. Die Teamarbeit ist hier das Wichtigste, da das gegnerische Team bei kleinsten Fehlern versucht, Vorteile zu erzielen. Eine gute Strategie ist deshalb ebenso unabdingbar, genau wie das Urteilsvermögen der einzelnen Spieler. Sie müssen das Spielgeschehen fortwährend analysieren und darauf achten, was das eigene, aber auch das gegnerische Team macht. Nur mit einer guten Strategie und dem passenden Teamplay hat man bei Moba-Spielen die Chance auf einen Sieg.



Wer sich für diese Multiplayer-Schlachten interessiert, kommt nicht um League of Legends herum. Es ist ein sehr spannendes und vielfältiges Spiel, das seinesgleichen sucht und das meistgespielte Videospiel der E-Sports-Welt ist. Mit hunderten von spielbaren Helden, die unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen, ist jedes Spiel einzigartig und ein gutes Verständnis des Spiels gefragt. Auch DOTA2 oder Heroes of the Storm sind beliebte Videospiele für Sportwetten und haben zahlreiche Teams auf der ganzen Welt hervorgebracht, die Ihr Können unter Beweis stellen wollen. Smite konnte sich in der E-Sports-Szene ebenfalls einen Namen machen, obwohl das Spiel bereits viele Jahre alt ist. World of Tank bietet eine nette Abwechslung, da man in diesem Spiel keine Personen, Götter oder Helden steuert, sondern mit einem Panzer auf dem Schlachtfeld unterwegs ist. Zudem gibt es mittlerweile stets mehr Mobile-Mobas wie Arena Of Valor, King of Glory oder Vainglory, die zwar eher auf dem asiatischen Markt zu finden sind, sich jedoch fest in der Welt der Sportwetten und E-Sports etabliert haben.

RTS – Echtzeit Strategiespiele

Viele Gamer sind mit Strategiespielen auf dem PC aufgewachsen. Auch heute gibt es viele tolle Strategiespiele, die ihre Spieler begeistern können. Diese Art der Spiele ist hauptsächlich für PCs erhältlich und können auch alleine gespielt werden. Im Bereich der Sportwetten treten mindestens zwei Spieler gegeneinander an, um ihrer Zivilisation, ihrem Land oder Volk zur Größe zu verhelfen. Es erfordert Geduld sowie eine strategische Planung, beim Abbauen der Ressourcen oder dem Entwickeln von neuen Gebäuden und Einheiten. Der kleinste Fehler in der Planung kann immer ein Vorteil für den Gegner sein.



Strategiespiele gibt es schon unglaublich lange. Bereits 1998 eroberte Blizzard mit seinem Strategiespiel Starcraft die Herzen der Fans und stellte E-Sports in den Vordergrund. Der Nachfolger Starcraft 2 wird heute noch von vielen Gamern gespielt. Besonders in Asien hat es eine große Anhängerschaft. Auch Spiele wie Command & Conquer oder Warcraft 3 trugen entscheidend zur Beliebtheit des Genres bei. Profis spielen gern Halo Wars, da es zu den am schnellsten spielbaren Titeln gehört und viele Turniere veranstaltet werden, bei denen man auf sein Lieblingsteam wetten kann.

Battle Royale

Battle Royale bedeutet so viel wie heftiger Kampf und kann einzeln oder in Teams gespielt werden. Dieses Genre gehört zu den neueren Erscheinungen in der Gamingwelt, dank zahlreicher Streamer erlangte das Genre jedoch schnell seinen Einzug in die E-Sports-Szene. Diese Spiele werden auf einer offenen Karte gespielt und zeichnen sich dadurch aus, dass – je nach Spiel – die Karte mit der Zeit kleiner wird, und die Spieler so immer mehr zusammendrängt, bis nur noch ein Spieler oder ein Team übrig bleibt. Oft wird man zufällig auf der Karte platziert oder springt aus einem Flugzeug ab. Waffen und andere Gegenstände werden zufällig in der Welt platziert, sodass selbst für die erfahrensten Spieler immer Abwechslung geboten wird.



Mit PlayerUnknown’s Battlegrounds feierte diese Art von FPS ihren Start in der Gamingwelt und zog die Spieler schnell in ihren Bann. Aber auch Apex Legends oder Call of Duty: Warzone 2.0 zählen zu den beliebtesten Spielen der Welt. Letztendlich stieg jedoch Fortnite zu einem der beliebtesten Spiele der Welt auf und sicherte sich einen festen Platz auf fast jeder E-Sports-Veranstaltung.

Kampfspiele

Kampfspiele nehmen einen festen Platz im Herzen vieler Spieler ein. Sie erfordern ein gutes Gedächtnis bzw. viel Übung, wenn man wirklich gut sein möchte, denn meistens müssen Schläge und Tritte in einer bestimmten Abfolge betätigt werden, um tolle Kombos oder spezielle Moves zu erzielen. Deshalb erfahren nur die erfahrensten Spieler in diesem Genre viele Siege. Dabei ist es immer das Ziel, den Gegner auszuschalten.



Wenn es um Kampfspiele geht, denken die meisten Menschen vermutlich an Street Fighter, denn dieses Spiel war das erste richtig erfolgreiche Spiel im Bereich der Kampfspiele. Doch auch Super Smash Bros erfreut sich großer Beliebtheit, da es Strategie erfordert und nicht ganz so fordernd ist wie Street Fighter.

Card Battler

Bei Card-Battler-Spielen kommen Karten zum Einsatz. Es ist also etwas gemütlicher als FPS oder Battle-Royale-Spiele, allerdings ebenso spannend. Vermutlich kennen viele noch das berühmte „Magic The Gathering“-Spiel, das auf vielen Schulhöfen gespielt wurde. Bei diesem Spiel kann man sich mit Sammelkarten ein Deck zusammenstellen und sich mit seinen Freunden Battles liefern. Das Ganze findet heutzutage online statt, ist vom Spielprinzip her aber gleich geblieben. Auf internationalem Niveau werden besonders gerne Hearthstone und Legends of Runeterra gespielt.

Sport-Simulationen

In der Sportwetten-Szene haben auch Sport-Simulationsspiele ihren festen Platz. Die Spieler können beispielsweise eine Fußballmannschaft, ein Basketballteam oder einen Rennfahrer spielen – die Auswahl ist riesig. Zu den beliebtesten Spielen zählen die FIFA-Reihe, die jedes Jahr ein neues Spiel für alle Fußballfans auf den Markt bringt sowie NBA 2K für alle Fans von Basketball. Um auf dem Bildschirm zu glänzen und die Meisterschaft zu gewinnen, muss man nicht einmal sportlich sein. Natürlich gibt es auch in diesem Bereich unzählige Turniere mit Spielern auf der ganzen Welt, auf die man seine Wetten abgeben kann.

