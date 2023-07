Die alten Call of Duty-Server der Xbox 360 sind wieder am Start

Im Zuge der bevorstehenden Übernahme von Activision durch Microsoft wurden die Online Server der alten Call of Duty-Spiele der Xbox 360 wieder reaktiviert und prompt sind dort auch wieder Spieler zu finden. Scheinbar erfreuen sich die Titel wieder großer Beliebtheit oder es sind fleißige Bots, die sich eine nette Auszeit gönnen.

(FYI) The Xbox 360 Call of Duty servers are back online and now gamers are flooding back!!



Black Ops I - 123, 852 players

Black Ops II - 11,514 players

Modern Warfare 3 - 79,619 players



Credit to @Sn4kee for the pic.twitter.com/qloT8ODrvx