Diablo IV setzt neuen Blizzard Rekord XBU MrHyde am Mi, 14.06.2023, 17:00 Uhr

Diablo IV knackt die 666-Millionen-USD-Marke an weltweiten Verkäufen in der ersten Woche seit der Veröffentlichung am 6. Juni. Der neueste Teil der Diablo Reihe und Blizzards am schnellsten verkauftes Spiel bisher ist das Äquivalent zur größten Eröffnungswoche des Jahres an den Kinokassen.



Die Helden von Sanktuario, der Welt, in der Diablo spielt, haben bereits mehr als 276.000.000 Stunden, oder mehr als 30.000 Jahre, in das Spiel investiert



„Im Namen von Blizzard wollen wir uns bei den Millionen von Spielern auf der ganzen Welt bedanken, die in Diablo IV eintauchen“, sagt Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment. "Diablo IV ist das Ergebnis unserer unglaublichen Teams, die zusammenarbeiten, um eine legendäre Welt aufzubauen, die Erinnerungen für ein ganzes Leben schafft. Wir sind sehr stolz auf das Team und fühlen uns verpflichtet, auf unsere Spieler:innen zu hören und dafür zu sorgen, dass Diablo auch in den kommenden Jahren ihre Erwartungen übertrifft."



Wie also haben Spieler ihre Zeit in Diablo IV verbracht?

Über 276 Milliarden getötete Dämonen seit Early Access: beinahe 35-mal so hoch wie die globale Bevölkerung

Spieler:innen wurden über 316 Millionen mal niedergeschlagen

Über 5 Millionen dieser Niederlagen erfolgten durch den Schlächter

Aber sie sind nicht allein – Spieler:innen haben über 166 Millionen mal eine Gruppe mit ihren Freund:innen erstellt

163 Spieler:innen haben das maximum Level im Hardcore Modus erreicht – in diesem Modus sind alle Tode endgültig

Und wer gerade nicht Diablo gespielt hat, hat es sich angesehen: Diablo IV war vom 1. Juni bis zum 9. Juni die Nummer 1 auf Twitch und brach Blizzards Rekorde für die Anzahl der gestreamten und gesehenen Stunden in diesem Zeitraum.

Quelle: Activision