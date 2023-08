Diablo IV kündigt die Saison des Blutes an XBU MrHyde am Mi, 23.08.2023, 19:15 Uhr

Die Saison des Blutes, die zweite Saison von Diablo IV, wurde beim Eröffnungsabend der Gamescom 2023 angekündigt und kommt am 17. Oktober. Der General Manager von Diablo, Rod Fergusson, betrat die Bühne und begrüßte die Schauspielerin und Produzentin Gemma Chan als jüngsten Neuzugang im phänomenalen Voice Cast.



In der Saison des Blutes geht es darum, den Aufstieg der Vampire in Sanktuario zu bekämpfen und gleichzeitig ihre Macht für sich zu nutzen. Gemma wird die Hauptfigur Erys, die Vampirjägerin, sprechen. Mit ihrer Hilfe könnt ihr euch neue übernatürliche Kräfte aneignen, um Sanktuario vor der Bedrohung durch die Vampire zu schützen und schließlich gegen den Vampirfürsten anzutreten.

Quelle: Activision