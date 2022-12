Diablo IV erscheint im Juni 2023 XBU MrHyde am Sa, 10.12.2022, 13:00 Uhr

Blizzard Entertainment gab jetzt bekannt: Diablo IV erscheint am 06.06.2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC, PlayStation 5 und PlayStation 4. Das Spiel kann nun auch vorbestellt werden.



„Wir freuen uns, mit Diablo IV schon bald unserer bislang düstersten Version von Sanktuario die Pforten zu öffnen“, so Rod Fergusson, General Manager für Diablo. „Wir bieten Spieler:innen die Finsternis des ursprünglichen Spiels und verschmelzen sie mit den Fortschrittselementen von Diablo II und den dynamischen Kämpfen von Diablo III in der weitläufigen, lebendigen offenen Welt von Diablo IV, die geschaffen wurde, um über viele Jahre hinweg mit neuen Inhalten erweitert zu werden. Spieler:innen haben mehr Möglichkeiten als je zuvor, wenn sie unaussprechliche Schrecken bekämpfen, Dungeons erkunden, legendäre Beute sammeln und entdecken, was die Rückkehr von Lilith, der gebenedeiten Mutter, für Sanktuario bedeutet.“



Die Dämonin Lilith und der Engel Inarius haben gemeinsam in ihrem Bestreben, dem Ewigen Konflikt zwischen Himmel und Hölle zu entfliehen, die Welt von Sanktuario erschaffen. Doch jetzt, Jahrzehnte nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls®, sind sie erbitterte Feinde, die mit ihren Anhängern Krieg gegeneinander führen. Die Länder von Sanktuario werden von unzähligen Dämonen bedroht und nur die standhaftesten Helden werden im Angesicht der Finsternis bestehen können. Wenn Spieler:innen diese Welt betreten, können sie zwischen fünf Klassen auswählen – den gestaltwandelnden Druiden, den flinken Jägern, den die Elemente beherrschenden Zauberern, den gewaltigen Barbaren und den listigen Totenbeschwörern. Während sie immer mächtiger werden, können sie ihre Spielerfahrung an ihren bevorzugten Stil anpassen und mit Fertigkeitsbäumen experimentieren, deren Zauber und Fertigkeiten einander ergänzen.



Neu im Universum von Diablo ist eine weitläufige offene Welt. Spieler:innen werden die Dämonen der Hölle in den abwechslungsreichen Zonen von Sanktuario zurückschlagen – den verschneiten Wäldern der Zersplitterten Gipfel, dem stürmischen Hochland von Scosglen, den fauligen Sümpfen von Hawezar, dem Ödland der Trockensteppe und den Wüsten von Kehjistan, in denen die Hauptstadt Caldeum liegt. Die nichtlineare Spielerfahrung besteht aus einer fesselnden, epischen Handlung, mehr als 140 Dungeons, Nebenquests und Beute in Hülle und Fülle. Mächtige Weltbosse werden erscheinen und Spieler:innen dazu verlocken, sie in Heldengruppen für eine Chance auf besonders wertvolle Beute zu besiegen. Stützpunkte überall in der Spielwelt warten nur darauf, von Abenteurer:innen gestürmt und letztendlich befreit zu werden.



Darüber hinaus wird das Action-Rollenspiel von einem hervorragenden System für Langzeitinhalte gestützt, mit dem Spieler:innen mächtiger werden, wenn sie sich den mannigfaltigen Herausforderungen stellen. Auf sie warten die bedrohliche Höllenflut - ein regelmäßig eintretendes Ereignis, bei dem die Anzahl der Dämonen in Sanktuario sprunghaft ansteigt – außerdem neue und besonders herausfordernde Alptraumdungeons, ein überarbeitetes Paragontafelsystem, über das Helden an ungeahnte Macht gelangen können, Totengeflüster, das für ausgewählte Kopfgelder in der Spielwelt legendäre Belohnungen bietet, und die Felder des Hasses, wo die Spieler:innen im PvP Ruhm und Ehre erlangen können.

Quelle: Activision