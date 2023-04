Diablo IV erreicht offiziell den Goldstatus XBU MrHyde am Do, 20.04.2023, 13:30 Uhr

Diablo IV hat offiziell den Goldstatus erreicht. Das mit Spannung erwartete Actionrollenspiel ist der vierte Teil der genredefinierenden Diablo-Reihe. Spieler können ab dem 6. Juni in die düstere Welt von Sanktuario eintauchen.



"Der Goldstatus ist ein Meilenstein für das Diablo IV-Team, das so hart an der Entwicklung der nächsten Generation dieser traditionsreichen Spielereihe gearbeitet hat. Dies ist ein konkreter, bedeutender Schritt in Richtung unseres Starts am 6. Juni", sagte Rod Fergusson, General Manager von Diablo. "Egal, ob die Spieler:innen Veteranen der Serie sind oder zum ersten Mal in das Spiel einsteigen, wir können es kaum erwarten, dass alle das komplette Spiel erleben: Sie können an der Geschichte teilhaben, mit Charakterklassen und Builds experimentieren und erkunden, was das Endgame und die dunkle Spielwelt von Sanktuario zu bieten haben."



"Going Gold" ist ein Begriff aus der Videospielindustrie, der ankündigt, dass die Entwicklung des Launch-Builds des Spiels abgeschlossen ist, was bedeutet, dass dieses Live-Service-Spiel einen wichtigen Schritt zur Auslieferung an Spieler:innen weltweit gemacht hat. In Diablo IV können sich die Spieler:innen dem Kampf anschließen, um die dunkle und gotische Welt von Sanktuario vor der gesegneten Mutter Lilith zu retten, und dabei gegen dämonische Horden von Monstern kämpfen.



Goldene Highlights aus der Hölle

Individuelle Charaktererstellung: Die Spieler:innen können aus fünf verschiedenen Charakterklassen, einer Vielzahl von Kosmetika und Fertigkeiten wählen.

Open-World-Gameplay: Mit einer umfangreichen Story-Kampagne, über 120 Dungeons, zahlreichen Nebenquests, Weltbossen und einer riesigen Spielwelt, die zum Erkunden einlädt.

Neue Endgame-Systeme: Die Spieler:innen können sich weiterentwickeln und ihre Fähigkeiten im Endgame durch massive Paragon-Tafeln, PvP-Zonen, Nightmare Dungeons und Helltides sowie den Baum des Flüsterns testen.

Quelle: Activision